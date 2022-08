„Win-win-win-Situation“: Brazzo lobt sich selbst für Nianzou-Transfer – trotz horrender Rückkauf-Summe

Von: Antonio José Riether

Teilen

Im Sommer verkauften die Bayern mit Tanguy Nianzou ein Defensiv-Talent ins Ausland. Allerdings schreiben die Münchner den Franzosen noch nicht vollends ab.

München - Im aktuellen Transferfenster, das noch bis zum 1. September geöffnet ist, konnten die Verantwortlichen des FC Bayern mit starken Neuzugängen überzeugen. Neben Stars wie Sadio Mané und Matthijs de Ligt kamen auch das Sturm-Talent Mathys Tel sowie die beiden vielversprechenden Ajax-Akteure Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui.

Die Bayern gaben auf der anderen Seite auch so manchen Spieler ab, mit Tanguy Nianzou verließ ein zuvor als Riesen-Talent gehandelter Verteidiger den Verein. Doch Sportvorstand Hasan Salihamidzic glaubt aus einem bestimmten Grund weiter an den Durchbruch des jungen Franzosen – und vielleicht sogar an dessen Rückkehr.

FC Bayern verkaufte Tanguy Nianzou trotz vieler Vorschuss-Lorbeeren bei Wechsel

Tanguy Nianzou Geboren: 7. Juni 2002 in Paris (Frankreich) Aktueller Klub: FC Sevilla Pflichtspiele für den FC Bayern: 28 (1 Tor, 1 Assist) Nationalspieler: Frankreich U20 (10 Spiele, 1 Tor)

Nianzou wechselte als 18-Jähriger im Sommer 2020 ablösefrei von Paris Saint-Germain an die Isar, bei den Franzosen hatte er bereits 13 Einsätze gesammelt. Bei der Vorstellung vor zwei Jahren bezeichnete Salihamidzic die Neuverpflichtung als „eines der größten Talente in Europa“, zudem betonte er, dass Nianzou „auf mehreren Positionen spielen“ könne. Die Führungsriege war sich sicher, „dass er bei uns eine große Karriere machen wird“. Nach 28 Einsätzen in zwei Spielzeiten endete das Kapitel FC Bayern für den U20-Nationalspieler der Équipe Tricolore. Für 16 Millionen Euro wechselte er kürzlich zum FC Sevilla in die spanische Liga.

Tanguy Nianzou im Dress des FC Sevilla. © Joaquin Corchero/imago

Gegenüber dem Kicker resümierte Salihamidzic nun die Personalie. „Es war auch mutig, Nianzou zu holen“, klopfte sich Salihamidzic selbst auf die Schulter. Der 18-Jährige galt zum Zeitpunkt des Transfers immerhin als die wohl größte Nachwuchshoffnung bei PSG. Nach zwei unglücklichen Jahren in München mit nur fünf Einsätzen über 90 Minuten meint Brazzo dennoch: „Er ist einer der besten Abwehrspieler seines Jahrgangs überhaupt“.

Nianzou könnte per Rückkauf-Klausel zum FCB wechseln – Brazzo spricht von „Win-win-win-Situation“

Mit dem Transfer nach Sevilla hat der FCB den Abwehrmann jedoch nicht zu den Akten gelegt – im Gegenteil. Denn bekanntlich ließen sich die Bayern die Option offen, Nianzou über ein Rückkaufrecht wieder nach München zu holen. Sollte er sich entsprechend entwickeln, „kann er für uns wieder eine Option werden“, meinte Salihamidzic gegenüber dem Fachmagazin. Die Ablöse würde festgeschriebene 60 Millionen Euro umfassen.

Die größten Flop-Transfers des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Dennoch bezeichnet Salihamidzic den derzeitigen Umstand als eine „Win-win-win-Situation, positiv für die beiden Klubs und den Spieler“. Für Nianzou hat sich der Deal mit Blick auf seine sportliche Weiterentwicklung bereits gelohnt. Seit seinem Wechsel stand er während der ersten beiden möglichen Ligaspiele für den FC Sevilla über jeweils 90 Minuten auf dem Feld. Sollte der 20-Jährige bei den Andalusiern zum Leistungsträger aufsteigen, werden sich die Bayern sicherlich noch einmal melden. (ajr)