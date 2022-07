Erstes Spiel nach Lewandowski-Abgang: Sechs Tore bei Traumdebüts von FCB-Stars de Ligt und Mané

Von: Felix Herz

Der FC Bayern München absolviert sein erstes Spiel nach dem Lewandowski-Abgang – und gewinnt souverän. Die zwei neuen Stars de Ligt und Mané treffen.

Washington – Auf der USA-Reise zu Marketing-Zwecken mit sekundärem Vorbereitungscharakter präsentiert sich der FC Bayern München bisher in bester Laune. Zwar fielen auch deutliche Worten von Sportvorstand Hassan Salihamidžić zum Abgang von Robert Lewandowski. In einer längeren Pressekonferenz freute sich Trainer Julian Nagelsmann aber auch auf den neuen FCB ohne Lewy. In der US-Hauptstadt Washington nun auch das erste Testspiel ausgetragen.

Am Mittwoch (20. Juli) traten die Bayern um 19.30 Uhr (Ortszeit) gegen D.C. United an – in Deutschland war es da schon mitten in der Nacht. Es wurde ein souveräner 6:2-Sieg mit gelungenen Debüts der beiden Superstars Sadio Mané und Matthijs de Ligt. Die zeigten sich beide treffsicher.

FC Bayern München: Testspielsieg mit kleinen Schönheitsfehlern

Beim Spiel gegen D.C. United stand ein Sieg der Bayern nie in Frage. Am Ende zeigte die Anzeigetafel ein deutliches 6:2. Den Torreigen eröffnet hatte dabei Mané per Elfmeter (5. Minute). Er deutete an, dass er den zum FC Barcelona gewechselten Robert Lewandowski in Sachen Torgefahr zumindest teilweise ersetzen kann.

Weiter ging es mit Treffern von Marcel Sabitzer (12. Minute) und Serge Gnabry (44. Minute) nach Zuspiel von Mané. Erwähnenswert zum ersten Durchgang sind auch zwei nicht gegebenen Tore des Senegalesen – Mané stand jeweils im Abseits. Zur Halbzeit wechselte Trainer Julian Nagelsmann komplett durch und brachte auch den nach reichlich Reisestrapazen erst am Vorabend eingetroffenen de Ligt. Doch dieser zeigte direkt, was er kann: Der niederländische Nationalspieler traf nach Standard zum zwischenzeitlichen 4:0 (47. Minute).

Kurz darauf legte noch Joshua Zirkzee für die Bayern nach (51. Minute). Doch dann waren erstmal die Gegner an der Reihe: Skage Lehland stellte auf 1:5 (54. Minute), ehe Theodore Ku-DiPietro noch das 2:5 für D.C. United nachlegte (83.). Bei schwül-warmen Temperaturen, die den Bayern auch anzumerken waren, sorgte Thomas Müller in der Nachspielzeit für den 6:2-Endstand.

USA-Reise der Bayern: Neuzugang de Ligt früh ausgewechselt – „Harter Tag, keine Verletzung“

Insgesamt also ein typischer, ungefährdeter Testspielsieg des FC Bayern, mit ein paar kleinen Schönheitsfehlern. Kurz für Schnappatmung sorgte die frühe Auswechslung von Star-Neuzugang de Ligt. Schon in der 74. Minute holte Nagelsmann den Holländer vom Feld – lag eine Verletzung vor? Der Coach verneinte: „Harter Tag, keine Verletzung“, so Nagelsmann.

Eine echte Prüfung, so ehrlich muss man sein, war der Tabellenletzte der Eastern Conference in der Major League Soccer nicht. Die kommt dafür wohl in der deutschen Nacht zum Sonntag: In Green Bay wartet der englische Meister Manchester City rund um den ehemaligen FCB-Coach Pep Guardiola. Ein spannendes Wiedersehen zum Abschluss der bayerischen USA-Reise.

Schlag auf Schlag geht es danach für die Bayern weiter, in der Woche darauf wartet das erste Pflichtspiel: DFB-Pokalsieger RB Leipzig empfängt dann am Samstag, 30. Juli, den Meister FC Bayern München zum deutschen Supercup. (fhz)