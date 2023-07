Die Hüfte: Thomas Müller reist aus dem Trainingslager ab

Von: Marcel Schwenk

Thomas Müller hat das Trainingslager des FC Bayern München am Tegernsee verlassen. Der Offensivstar laboriert an Hüftproblemen.

Rottach-Egern – Der FC Bayern München muss die restlichen Tage im Trainingslager am Tegernsee auf Thomas Müller verzichten. Wie der Verein in einer kurzen Stellungnahme am Montag (17. Juli) bekanntgab, habe der 33-Jährige muskuläre Probleme an der linken Hüfte und wird daher individuell an der Säbener Straße arbeiten.

Thomas Müller Geboren: 13. September 1989 (Alter 33 Jahre) in Weilheim in Oberbayern Vereine im Profibereich: FC Bayern München Vertrag beim FC Bayern bis: Juni 2024 Größte Erfolge: 1x Weltmeister, 2x Champions-League-Sieger, 12x Deutscher Meister

FC Bayern: Auch de Ligt und Neuer trainieren an der Säbener Straße

Damit wird Müller auch das Testspiel am Dienstag (18. Juli) gegen den FC Rottach-Egern verpassen, die Rückkehr der Münchner aus dem Trainingslager ist schließlich für Donnerstag geplant. Wenige Tage später steht der Abflug des FCB gen Asien an, vom 24. Juli bis zum 3. August ist der deutsche Rekordmeister in Japan und Singapur zu Gast. Ob Müller, der in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend 20 Scorerpunkte in 40 Pflichtspielen verzeichnete, die Reise nach Fernost antreten kann, wurde in der Vereinsmitteilung nicht kommuniziert.

Der Angreifer ist nicht der einzige Bayern-Profi, der individuell an der Säbener Straße arbeitet. Dasselbe gilt für Innenverteidiger Matthijs de Ligt (Wadenprobleme), Malik Tillman und Manuel Neuer, der sich im Aufbautraining nach seiner schweren Beinverletzung befindet. Zweiterer wird auch zum Saisonstart gegen Werder Bremen noch nicht zur Verfügung stehen.

Thomas Müller musste das Trainingslager des FC Bayern München am Tegernsee verletzungsbedingt verlassen. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

FC Bayern München: Thomas Müller hatte 2022/23 bereits mit Verletzungen zu kämpfen

„Das brauchen wir Manu auch nicht auf die Schultern zu legen. Wegen der Schwere und der Ungewöhnlichkeit der Verletzung brauchen wir einfach Geduld und Zeit – auch wenn wir beides nicht im Überfluss haben“, machte Trainer Thomas Tuchel am Rande des Trainingslagers klar.

Bereits in der vergangenen Saison hatte Müller mit leichten Verletzungen zu kämpfen. So litt der gebürtige Weilheimer unter Adduktorenprobleme, auch der Rücken machte ihm zwischenzeitlich zu schaffen. „Mein Körper funktioniert aktuell nur im Stop-and-Go-Modus“, sagte der Stürmer im Oktober 2022. (masc)