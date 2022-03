Thomas Müller erklärt Folgen seiner „bitteren Eigentor-Premiere“ – Kampfansage Richtung Salzburg

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Thomas Müller trifft für den FC Bayern erstmals per Eigentor. Der Pechvogel sendet nach seinem unglücklichen Fauxpas eine Botschaft an den kommenden Gegner.

München - Die Generalprobe ist verpatzt. Der FC Bayern spielt gegen Leverkusen nur 1:1. Thomas Müller sah in dem Bundesliga-Heimspiel am Samstag „eine Art Generalprobe“ für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen RB Salzburg am kommenden Dienstag. Doch ausgerechnet Müller sorgte maßgeblich dafür, dass die Bayern vor dem immens wichtigen Spiel in der Königsklasse einen Rückschlag hinnehmen mussten.

Der FCB-Anführer feierte nach ausgestandener Corona-Infektion seine Rückkehr auf den Platz, allerdings auch eine unrühmliche Premiere. Offensivspieler Müller unterlief im 615. Pflichtspiel für den FC Bayern erstmals ein Eigentor. Einen Tag später meldet sich Müller auf Instagram zu Wort und spricht über seinen Fauxpas. Der Unglücksrabe schärft bereits die Sinne für den Showdown gegen Salzburg.

Thomas Müller: Eigentor-Premiere beim FC Bayern - Kampfansage Richtung Salzburg

„In den ersten 30 Minuten haben wir gegen ein starkes Team aus Leverkusen gezeigt, dass wir für die Champions-League-Nacht am Dienstag bereit sind“, schreibt Müller auf Instagram. „Wir haben mit eine der besten 30 Minuten in dieser Saison gespielt. Nach dem unglücklichen 1:1 sind wir ein bisschen zusammengefallen, hatten zu leichte Ballverluste. Das darf uns nicht passieren“, pflichtete Niklas Süle, der als einziger FCB-Profi ins richtige Tor traf, Müller bei. In dieselbe Kerbe schlug Trainer Julian Nagelsmann.

Müller brachte die Gäste mit seiner „bitteren Eigentor-Premiere“ zurück ins Spiel. „Nach meinem ersten Eigentor der Karriere, wird alles ein bisschen schwieriger“, erklärt der 32-Jährige. Müller sprach von einem „wichtigen Teil unseres Prozesses in nicht so perfekten Wochen“. Und Müller wäre nicht Müller, wenn er den Blick nicht sofort wieder nach vorne richten würde. Auf einem Foto in seiner Instagram-Story teilt Müller einen heruntertickenden Countdown vor dem Champions-League-Kracher gegen Salzburg, dazu schreibt er: „Nächste Chance“.

Thomas Müller

Geboren: 13. September 1989 (Alter 32 Jahre), Weilheim in Oberbayern

Größe: 1,85 m

Gehalt: 14,95 Millionen EUR (2020)

Ehepartnerin: Lisa Müller (verh. 2009)

Vertrag bis: 30. Juni 2023

Leistungsdaten: 615 Spiele für den FC Bayern, 224 Tore; ein Eigentor

Thomas Müller: FC Bayern muss gegen Salzburg „das Mia san mia rausholen“

Mit dem Hashtag „amdienstagzähltes“ gibt Müller die Marschroute für das Duell gegen Salzburg vor. Die Bayern benötigen nach dem 1:1 im Hinspiel einen Sieg für den Einzug ins Viertelfinale der Champions League. Bei einem Remis gäbe es Verlängerung und anschließend Elfmeterschießen. Das Problem: Die Bayern konnten nur zwei der letzten fünf Pflichtspiele gewinnen.

Lesen Sie auch FC Bayern: Nagelsmann bestätigt - Salihamidzic fehlt nach positivem Corona-Test Der Sportvorstand des FC Bayern München, Hasan Salihamidzic, verpasst das Spitzenspiel der Bundeslige nach einem positiven Corona-Schnelltest. FC Bayern: Nagelsmann bestätigt - Salihamidzic fehlt nach positivem Corona-Test Remis gegen Leverkusen: Eine Fünf für den Lautsprecher - die Noten zum FC Bayern-Topspiel Der FC Bayern taumelt gegen Bayer Leverkusen. Thomas Müller überrascht sich und Sven Ulreich mit einem Slapstick-Eigentor. Die Noten für die Münchner Spieler. Remis gegen Leverkusen: Eine Fünf für den Lautsprecher - die Noten zum FC Bayern-Topspiel

FC Bayern: Thomas Müller ärgert sich über sein erstes Eigentor. © Imago

Deshalb, so Müller, müsse der FC Bayern gegen Salzburg „das Mia san mia rausholen. Pack mas!“ Der Schiedsrichter der Partie ist übrigens der Franzose Clement Turpin. Im Dezember 2018 sah Müller nach einem Kung-Fu-Tritt gegen Ajax Amsterdam von Turpin erstmals die Rote Karte. Auf derart unglückliche Müller-Premieren würde der FC Bayern, bei dem Torwart und Kapitän Manuel Neuer vor dem Comeback steht, gegen Salzburg wohl gerne verzichten. (ck)