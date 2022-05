Bayerns Müller-Spagat: Das bedeutet sein neuer Vertrag für Musiala, Wanner & Co.

Von: José Carlos Menzel López

Teilen

Thomas Müller (l.) und sein Teamkollege Jamal Musiala spielen beide am liebsten auf der Zehn. © Andreas Gebert/AFP

Thomas Müller bleibt dem FC Bayern treu. Was bedeutet die Verlängerung für die junge Konkurrenz? Und wirkt sie sich auf Lewandowski, Neuer und Gnabry aus?

München - Ein ganzes Leben lang bei den Bayern? Bei Thomas Müller sieht es ganz danach aus. Das Münchner Aushängeschild hat jüngst seinen Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2024 verlängert, wird also knapp 35 Jahre alt sein, wenn sein neuer Kontrakt ausläuft.

Hängt er eines Tages seine Schuhe an der Isar an den Nagel, wird er zum Münchner Francesco Totti, der seine gesamte Karriere lang lediglich für die AS Rom auf Torejagd ging. Bis dahin allerdings müssen die Bayern einen kleinen Spagat hinbekommen zwischen ihrer – naturgemäß gesetzten – Identifikationsfigur und so manchem Talent, das auf derselben Position im Sinne der Entwicklung nach Spielzeit ächzt.

FC Bayern: Neuer Vertrag für Thomas Müller - was bedeutet das für Musiala und Wanner?

Die Rede ist von Juwelen wie Paul Wanner (16) oder Jamal Musiala (19), die in den langfristigen Plänen an der Säbener Straße eine elementar wichtige Rolle spielen. Der Vertrag des Erstgenannten wurde immerhin bis 2027 verlängert, er ist wie Müller im offensiven Mittelfeld beheimatet, wo er – auch wenn man ihn intern eher als Achter sieht – auf der Zehner-Position Spielpraxis sammeln soll.

Musiala durfte die Saison aufgrund personeller Engpässe vorzugsweise im defensiven Mittelfeld ran, gerade mit Blick auf die Zukunft wähnt man den Deutsch-Engländer jedoch als perfekten Müller-Nachfolger. Stammplatzansprüche und Talentförderung muss Julian Nagelsmann nun unter einen Hut bekommen.



Nagelsmann: „Es ist immer wichtig, wenn Leistungsträger und Symbolfiguren verlängern“

Zu Müllers Vertragsverlängerung meinte der 34-Jährige: „Es ist immer wichtig, wenn Leistungsträger und Symbolfiguren von Bayern München den Vertrag verlängern. Das kann sicherlich auch andere mitziehen.“ Mit den besten Grüßen an Spieler wie Robert Lewandowski, Serge Gnabry und Manuel Neuer, die ihre Verträge noch nicht erneuert haben.

Beim Kapitän sieht es gut aus, bei den Offensivstars ist die Situation offen. Nagelsmann abschließend: „Bei Spielern der Kategorie Bayern München sind Verlängerungen jetzt nicht immer ganz so leicht.“ Dass die Bayern jene vertragsgebundenen Spieler nicht abgeben, die sie nicht abgeben wollen, dürfte jedoch auch klar sein. lop