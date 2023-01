Pulverfass Müller! FCB-Bank und DFB-Aus: Wie lange hält der Bayern-Star noch den Ball flach?

Von: Hanna Raif, Manuel Bonke

Teilen

Thomas Müller muss sich aktuell mit der Rolle des Bankdrückers begnügen. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

„Müller spielt immer“ – das war mal. Aktuell ist der Routinier beim FC Bayern nur Reservist. Auch bei den kommenden Länderspielen ist er nicht mit von der Partie.

München - 2019, das war dieses eine Jahr, in dem Thomas Müller tatsächlich einen Satz prägte, den man von ihm nie erwartet hätte. 30 Jahre alt war der Ur-Bayer damals, und er sagte: „Wenn das Trainerteam mich in Zukunft nur noch in der Rolle des Ersatzspielers sieht, muss ich mir meine Gedanken machen.“

Der Kader des FC Bayern München in der Saison 2022 Fotostrecke ansehen

Vorweggegangen waren zwei Spiele, in denen er zunächst auf der Bank Platz nehmen musste. So wie beim 1:1 des FC Bayern gegen Leipzig am vergangenen Freitag – und dem unerfreulichen 1:1 gegen Köln am Dienstag.

„Er wird seine Chance suchen und finden“, meint Hasan Salihamidzic über Thomas Müller

Tatsächlich hat es einen gesunden Thomas Müller das letzte Mal unter Niko Kovac zwei Mal hintereinander erwischt. Und auch wenn Hasan Salihamidzic nach Abpfiff (und Müllers 22-Minuten-Einsatz) betonte, dass Müller „das Geschäft“ kenne, konnte man sich bei dessen Abgang aus der Arena ungefähr ausmalen, wie es in ihm aussieht. Noch nimmt er die Sache mit Humor, die Frage aber ist: Wie lange bleibt das so?



„Er wird seine Chance suchen und finden“, sagte Salihamidzic. Der Sportvorstand ist sich sicher, dass Müller „noch Tore schießen wird. Wir haben großes Vertrauen in ihn.“ Aktuell allerdings ist er zweite Wahl – und kann sich nicht mal bei den anstehenden Länderspielen rehabilitieren. Laut Sport Bild soll der 33-Jährige auf die Freundschaftsspiele im März in Absprache mit Hansi Flick verzichten. Danach: mal sehen. hlr, bok