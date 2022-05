„Wahnsinnige Ehre“: FCB-Stars drückten ihm den Pokal auf - Feldhahn erinnert sich an Titel-Aktion

Von: Moritz Bletzinger

Philipp Lahm zog ihn nach vorn, Thomas Müller drückte den Pokal hoch. Nicolas Feldhahn erinnert sich an eine ganz besondere Titel-Aktion der FCB-Stars.

München - Nach sieben Jahren beim FC Bayern München beendet Nicolas Feldhahn im Sommer seine aktive Karriere. Schon die zweite Saison beim deutschen Rekordmeister startete für den späteren Amateure-Kapitän mit einem Erlebnis, dass er nie vergessen wird.

„Immer wenn ich dieses Bild wieder sehe ... wahnsinnige Freude“, kommentiert Nicolas Feldhahn das Foto von der Pokalübergabe des Supercups 2016 fast sprachlos. „Wenn man schaut, wer da um mich rum steht und ich darf mittendrin stehen und den Pokal hochheben. Das war eine wahnsinnige Ehre.“

Supercup-Sieg 2016: Stars des FC Bayern geben Nico Feldhahn den Pokal - besondere Aktion am 30. Geburtstag

Die Profis des FC Bayern hatten ihm einen ganz besonderen Moment bereitet. Im Live-Interview mit Fussball Vorort erinnert sich Nico Feldhahn auch sechs Jahre später noch ganz genau an diesen Abend im Signal Iduna Park. Der FC Bayern siegte mit 2:0 gegen Borussia Dortmund.

Einzigartiges Erlebnis beim Supercup 2016: Amateure-Kapitän Nico Feldhahn durfte den Pokal zwischen den FCB-Stars in den Himmel strecken. © Imago

„Ich muss sagen, dass ich wahrscheinlich extrem viel Glück hatte“, erklärt er, „dass an dem Tag war mein 30. Geburtstag - also nicht nur irgendein Geburtstag sondern ein runder, dass der Supercup in Deutschland nicht den höchsten Stellenwert hat, dass ich mit im Kader war und dass die Jungs so cool sind und zu mir kommen und sagen: Hey, das wäre doch heute ein super Anlass, dass du den Pokal hochhebst.“

Philipp Lahm und Thomas Müller bereiten Supercup-Ehre - Feldhahn: „Kann nur immer wieder Danke sagen“

Das war aber noch nicht die ganze Überraschung: „Ich dachte mir: Ja klar, hinten raus irgendwie“, erwartete Feldhahn, den Pokal am Ende einmal stemmen zu dürfen, „aber dass ich da nach vorne gezogen werde von Philipp Lahm und der Pokal gleich übergeben wird und ich wollte den Pokal gleich wieder loslassen, aber Thomas Müller hat ihn wieder hochgedrückt: ‚Bleib oben, bleib oben, bleib oben‘, also dafür kann ich nur immer wieder Danke sagen. Das wird mir auch nie wieder irgendjemand nehmen und das sind Erinnerungen, über die ich super happy bin.“

Es sollten aber nicht die einzigen herausragenden Erinnerungen bleiben, die Feldhahn beim FC Bayern sammeln konnte: Es folgten Regionalliga- und Drittliga-Meisterschaft mit den Amateuren. (moe)