Müller auf der Neun? Das sagen Bayerns Alt-Stars Elber und Pizarro über die Stürmer-Debatte

Von: Manuel Bonke, Philipp Kessler

Bayern-Star Thomas Müller. © Sven Hoppe/dpa

Den Bayern fehlt nach Lewandowskis Abgang ein Spitzen-Stürmer, Trainer Nagelsmann setzt immer öfter auf Thomas Müller. Wie zwei Alt-Stars Müller als Mittelstürmer fänden.

München - Gute Nachrichten von Thomas Müller (33). Nach seinen Rückenproblemen absolvierte der Bayern-Star am Freitagvormittag ein Lauftraining. Einem Einsatz am Sonntag (16. Oktober, 19.30 Uhr, DAZN) im Bundesliga-Spitzenspiel gegen den SC Freiburg dürfte also wohl nichts im Wege stehen. Wieder als Mittelstürmer?

Ganz vorne fühlt sich Müller wohl, wie bis zu seiner verletzungsbedingten Auswechslung am Mittwoch in der Champions League in Pilsen (4:2) zu sehen war. Eine Variante, die auch Giovane Elber (50) gut findet. „Selbstvertrauen hat der Junge. Wenn er denkt, er kann die Rolle gut ausfüllen - wieso nicht? Thomas kann vorne überall spielen“, betont die Knipser-Legende im Gespräch mit der tz. „Schon, dass ein Spieler selbst sagt, er kann sich gut vorstellen, da vorne zu spielen.“

FC Bayern Alt-Stars Elber und Pizarro können sich Müller auf der Neun vorstellen

Fakt ist: Nach dem Abgang von Robert Lewandowski (34) zum FC Barcelona, fehlt dem FC Bayern ein Superstürmer. „Robert ist eine Maschine. Der würde jeder Mannschaft fehlen“, sagt Ex-FCB-Angreifer Claudio Pizarro (44), der wie Elber am Freitag im Olympiastadion Werbung für das Legendenmatch am 23. Oktober (14.30 Uhr) gegen 1860 München machte.

Beide Südamerikaner sind aber der Meinung, dass Bayern genügend torgefährliche Offensiv-Stars im Kader hat. „Wir haben viele Stürmer, die auf verschiedenen Positionen spielen können“, so Pizarro. „Wir haben Choupo-Moting, wenn es darum geht, eine klassische Neun vorne zu haben“, erklärt Elber. „Das Wichtigste ist Kaltschnäuzigkeit. Gegen Pilsen war das okay.“ Mit Müller als Neuner. (pk/bok)