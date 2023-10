Nach Bayern-Sieg: Müller tauscht Trikot mit Top-Talent und gibt Ratschlag

Von: Marcel Schwenk

Nach dem Auswärtssieg des FC Bayern in Mainz tauscht Thomas Müller sein Trikot mit Brajan Gruda und spricht eine Empfehlung für die Zukunft aus.

Mainz – Die Negativserie bei Mainz 05 hat der FC Bayern erfolgreich beendet. Nachdem die vorherigen drei Bundesliga-Partien bei den Rheinhessen jeweils mit einer Niederlage endeten, konnten die Münchner am Samstagabend 3:1 gewinnen und mit drei Zählern im Gepäck die Heimreise antreten.

Thomas Müller Geboren: 13. September 1989 (Alter 34 Jahre) in Weilheim Vereine im Profibereich: FC Bayern München Vertrag beim FC Bayern München bis: Juni 2024 Marktwert (laut transfermarkt.de) 12 Millionen Euro

Thomas Müller schnappt sich Trikot von Brajan Gruda nach Bayern-Sieg in Mainz

Trainer Thomas Tuchel war im Anschluss zufrieden mit der Vorstellung seiner Elf. „Es war ein sehr anspruchsvolles Match für uns – vor allem physisch nach den Länderspielen und den Blessuren. Die Mannschaft verdient sich ein großes Lob. Jetzt versuchen wir, am Dienstag nachzulegen“, so der 50-Jährige.

Nicht lange mitgewirkt hat dabei Thomas Müller. Erst in den Schlussminuten kam der Routinier für Torschütze Kingsley Coman in die Partie. Nach Abpfiff tauschte der deutsche Nationalspieler dann sein Trikot mit dem Mainzer Brajan Gruda, der Alphonso Davies zuvor große Probleme bereitet hatte und den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer vorbereitete.

Harry Kane (li.) und Thomas Müller freuen sich über den Bayern-Sieg in Mainz. © Ulrich Hufnagel / Imago

Thomas Müller gibt Brajan Gruda nach Bayern-Sieg gegen Mainz Ratschlag

Beim Gang in die Kurve trug der Münchner schon das Jersey des 19-jährigen Shootingstars, der in der laufenden Spielzeit bereits in sieben Pflichtspielen zum Einsatz kam und zwei Scorerpunkte beisteuerte.

Anschließend postete Müller bei Instagram noch ein Foto vom Trikot und gibt Gruda noch einen Ratschlag mit auf den Weg: „Vielen Dank für dein Trikot, Brajan Gruda – arbeite weiter hart, mein Freund. Ein wichtiger Sieg für uns nach der Länderspielpause. Es ist nie leicht in Mainz“, so Müller und versieht den Beitrag unter anderem mit dem Hashtag „Gruda is a Baller“. Der Offensivspieler der Mainzer kommentierte mit zwei Herzen.

Nicht nur über den Auswärtssieg konnte sich Müller am Samstagabend freuen, sondern auch über einen alleinigen Rekord. Mit seinem 323. Bundesliga-Erfolg überholte der 34-Jährige Teamkollege Manuel Neuer, dessen Comeback nach rund zehnmonatiger Verletzungspause immer näher rückt. (masc)

