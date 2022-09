Thomas Müller warnt Union Berlin vor Spiel am Samstag: „Wir kommen mit Gebrüll“

Von: Hanna Raif, Philipp Kessler

Der Saison-Auftakt startete bereits gut für die Bayern, jetzt wollen sie vor allem den Sieg in Berlin nachhause holen. Müller erklärt, wie die Revanche möglich werden soll.



München - Das Blatt hat sich gewendet. In der Rückrunde der vergangenen Saison zitterte die Konkurrenz nicht wirklich vor dem FC Bayern. Seit Sommer verbreiten die Münchner allerdings wieder Angst und Schrecken. Auch Union Berlin, der Liga-Gegner am Samstag (15.30 Uhr, Sky), sollte gewarnt sein. „Nach der enttäuschenden Rückrunde in der letzten Saison wollen wir es allen zeigen“, erklärt Thomas Müller (32) in seinem Newsletter. „Das spürt man im Team. Wir haben aktuell ein besonderes Knistern in der Truppe. Aktuell sind wir beim FC Bayern voll im Flow, das macht richtig Spaß!“

FC Bayern gegen Union Berlin: „Hunger auf Revanche“

Die Gründe für die Leistungsexplosion seien laut Müller vielschichtig. Einerseits haben Spieler und Verein „Hunger auf Revanche“. Anderseits sei die Mannschaft durch den starken Transfersommer mit Ab- und Zugängen wie Sadio Mané (30/kam für 32 Mio. Euro Ablöse vom FC Liverpool) oder Matthijs de Ligt (23/kam für 67 Mio. Euro Ablöse von Juventus Turin) angestachelt worden.

Auch die intensiven Vorbereitungswochen unter Coach Julian Nagelsmann (35) haben den FC Bayern körperlich und taktisch auf ein anderes Niveau gehoben. „Veränderte Positionierungen und Bewegungsabläufe funktionieren bereits gut“, so Müller mit Blick auf das variable Offensivspiel nach dem Abgang von Superstürmer Robert Lewandowski (34/FC Barcelona). „Und so merkt der Gegner schnell: Wir kommen mit Gebrüll!“

Müller über Bayern-Spiel gegen Berlin: Guter Saison-Auftakt gibt Ton an

Nächster Halt: Berlin. Müller über Union: „Sie spielen ihren Stil mit 100 Prozent Überzeugung. Alle ziehen an einem Strang. Man spielt pauschal da nicht gerne.“ Danach starten die Bayern am Mittwoch (21 Uhr) bei Inter Mailand in die Champions League. „Wie jedes Jahr ist das Wichtigste in der Gruppenphase ein guter Start“, stellt Müller klar. „Klingt offensichtlich und ist es auch, aber nach einem guten Start fällt alles viel leichter bzw. nach einer Niederlage im ersten Spiel läuft man erst mal der Musik hinterher.“ (hlr/pk)