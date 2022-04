Bayern-Star Müller zeigt Lieblingstier: Insta-Follower rätseln - „Ein explodiertes Meerschweinchen“

Von: Patrick Mayer

Oberbayerische Identifikationsfigur: Thomas Müller (li.) vom FC Bayern München. © IMAGO / Lackovic

Thomas Müller und seine Ehefrau Lisa sind für ihre Tierliebe bekannt. Im heimischen Otterfing haben sie ein Kleintiergehege - geteilt auf Instagram. Jetzt gibt es das nächste Posting dazu.

München/Otterfing - Er wurde in Weilheim in Oberbayern geboren und ging in der Kleinstadt vor Alpenkulisse zur Schule. Er kickte für den Nachwuchs seines Heimatortes Pähl. Mittlerweile lebt Thomas Müller vom FC Bayern mit seiner Ehefrau Lisa (32 Jahre), die in München geboren wurde, in Otterfing zwischen der bayerischen Landeshauptstadt, dem Starnberger See und dem Tegernsee.

Thomas Müller vom FC Bayern: Er lebt zwischen München, Starnberger See und Tegernsee

Dort, in malerischer oberbayerischer Idylle, betreiben die beiden Tierliebhaber eine Pferdezucht, Frau Lisa ist nicht zuletzt Dressurreiterin. Damit aber nicht genug: Das Ehepaar hat auf seinem Anwesen auch ein großes Kleintiergehege, das die Beiden gerne bei YouTube oder bei Instagram mittels Videos und Fotos präsentieren. So geschehen zum Beispiel im Oktober 2021, als die Müllers in einer Folge der Social-Media-Sendung „Thomas Müller‘s - DA SCHAU Hi“ eine regelrechte Reportage dazu drehten.

In dem Video misten sie den Hasenstall aus, und sie stellen die tierischen Bewohner des Geheges vor. „Wir werden euch auch die Namen vorstellen“, sagt Bayern-Star Müller. Frau Lisa verweist auf einen Hasen namens „Zimt“. Thomas entgegnet lächelnd: „Des is‘ mein bester Spezi hier.“ Auffällig ist wegen seiner Haarpracht auch das Löwenkopf-Zwergkaninchen „Charly“. Doch ein Kaninchen suchen die Beiden erstmal vergeblich: „Polly“.

Thomas Müller: Münchner Star hat seinen Vertrag beim FC Bayern noch nicht verlängert

Denn: „Polly“ hält sich im Stall versteckt. Sie sei „ein Teddykaninchen“, wie Lisa erklärt, wegen des haarigen Aussehens, das eher an ein Kuscheltier erinnert. „Polly“ bekam nun, zu Ostern 2022, ein weiteres Mal die Aufmerksamkeit der rund 10,4 Millionen Instagram-Follower des deutschen Nationalspielers.

Denn: Müller, der seinen 2023 auslaufenden Vertrag an der Säbener Straße in München noch nicht verlängert hat, zeigte sich offenbar mit eben jenem Teddykaninchen. Zum Posting schrieb er: „Allen Frohe Ostern - Ich wünsche ein paar schöne Tage mit der Familie und Zeit, um Momente ohne den alltäglichen Trubel zu genießen.“

In den Kommentaren wird indes vor allem das Kaninchen gefeiert. „Jetzt musste ich tatsächlich zweimal hinschauen, was das für ein Tierchen ist!“, schreibt zum Beispiel Sky-Moderator Michael Leopold. Ein anderer Instagram-User antwortet auf den Kommentar: „Natürlich ein Thomasmuellerus, kennt ihr das etwa nicht? Ach so, und es hat ein explodiertes Meerschweinchen im Arm.“ Das Posting Müllers wird schließlich mehr als 114.000 Mal mit „gefällt mir“ versehen. Sollte die 32-jährige Identifikationsfigur seine Unterschrift unter einen neuen Vertrag des FC Bayern setzen, dürfte es ungleich mehr Likes bei Instagram geben. (pm)