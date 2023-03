„Wenn du keinen Bock hast, dann leg auf!“ – Brazzo schildert erstes Telefonat mit Tuchel

Von: Florian Schimak

Thomas Tuchel ist seit vergangenen Freitag neuer Trainer des FC Bayern. Dabei war die erste Kontaktaufnahme kurios, wie Hasan Salihamidzic verrät.

München – Auf Julian Nagelsmann folgt beim FC Bayern München nun also Thomas Tuchel!

Der Ex-Coach des FC Chelsea unterschrieb am Freitag einen Vertrag an der Säbener Straße bis 2025. Der bisherige Trainer Nagelsmann wurde kurz zuvor freigestellt.

Name: Thomas Tuchel Geburtsdatum: 29. August 1973 Verein: FC Bayern München Bisherige Stationen: FC Augsburg, 1. FSV Mainz. 05, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, FC Chelsea

Thomas Tuchel wird neuer Trainer beim FC Bayern – Neuer Coach auf PK vorgestellt

Nun kommt also die Ehe zwischen Tuchel und dem FC Bayern zustande. Bereist 2018 gab es einen heftigen Flirt, doch letztlich zog es den gebürtigen Krumbacher zu PSG. Wieso, das verrieten er und Hasan Salihamidzic auf der Pressekonferenz am Samstagmittag in der Allianz Arena.

Dabei sprach der Brazzo auch über das erste Telefonat mit Tuchel, als die Bayern-Bosse das Nagelsmann-Aus bereits intern beschlossen hatten und die Wahl auf dessen Nachfolger kurz darauf auf den 49-Jährigen fiel.

Hasan Salihamidzic (r.) und Thomas Tuchel bei der Vorstellung des neuen Trainers des FC Bayern. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

„Wenn du keinen Bock hast, dann leg auf!“ – Brazzo spricht über erstes Telefonat mit Tuchel

„Was willst du?“, habe Tuchel gefragt, als Salihamidzic den Ex-Chelsea-Coach am Dienstagmittag anrief. „Wenn du keinen Bock hast, dann leg auf“, schilderte der Sportvorstand das erste Gespräch. Für Tuchel sei die Kontaktaufnahme „total überraschend“ gewesen, zuvor habe es „keinerlei Kontakt“ zwischen ihm und dem FC Bayern gegeben. „Ich war eigentlich davon ausgegangen, dass ich meine Karriere im Ausland fortsetze“, erklärte Tuchel.

Brisantes Detail: Wie der kicker weiß, soll Tuchel am Dienstag eigentlich geplant haben, nach London zu reisen, um dort mit den Tottenham Hotspur zu verhandeln. Dort steht Antonio Conte vor dem Rauswurf.

Brisante Info: Schnappte der FC Bayern Thomas Tuchel den Tottenham Hotspur weg?

Lange Überzeugungsarbeit aber musste Salihamidzic dann aber offenbar nicht leisten. „Wir haben uns sofort verstanden“, erklärt Brazzo: „Wir haben uns vor fünf Jahren schon mal gesprochen, das hat damals leider nicht geklappt. Diesmal haben wir es schnell hingekriegt, weil Thomas und wir das unbedingt wollten.“

Für Tuchel ist der FC Bayern die dritte Station in der Bundesliga. Von 2009 bis 2014 war er Trainer beim 1. FSV Mainz 05. Zwischen 2015 und 2017 trainierte er den BVB, mit dem den DFB-Pokal gewann. Anschließend ging es für ihn 2018 zu PSG, ehe er im Januar 2021 den FC Chelsea übernahm und dort den Champions-League-Titel feiern konnte. (smk)