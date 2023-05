FC Bayern bastelt am Kader: Wen will Tuchel? Wer darf gehen?

Von: Christian Németh

Wie geht es für den FC Bayern in der neuen Saison weiter? Nach der bislang von Unruhen geprägten Spielzeit 2022/23 könnte ein größerer personeller Umbruch anstehen.

München - Beim FC Bayern München standen zuletzt Unruhen hinsichtlich des Trainerwechsels, verfehlter Saisonziele sowie anderer Störgeräusche im Vordergrund. Hinter den Kulissen gibt es entsprechend Bewegung. Nicht nur Fragen rund um die Führungsriege werden diskutiert, auch der Kader für die kommende Saison 2023/24 steht auf dem Prüfstand. Laut Sport Bild und Bild haben Cheftrainer Thomas Tuchel und die Bayern-Chefs bereits einige Pläne im Hinterkopf.

Randal Kolo Muani Geburtsdatum und -ort: 5. Dezember 1998 in Bondy (Frankreich) Bisherige Vereine im Profibereich: FC Nantes, US Boulogne, Eintracht Frankfurt Bei Eintracht Frankfurt seit: Juli 2022 (Vertrag bis Juni 2027)

Tuchel plant neuen Kader: Zwei Bayern-Stars auf Abschussliste

Demnach möchte sich der deutsche Rekordmeister mindestens von zwei prominenten Akteuren trennen: Zumindest die Erlaubnis, den Verein zu verlassen, haben laut Bild offenbar Serge Gnabry (27) sowie Sadio Mané (31). Während Nationalspieler Gnabry mit seinen steten Leistungsschwankungen den Bayern-Verantwortlichen Stirnrunzeln bereitet und bei einem passenden Angebot wohl wechseln dürfte, hat sich Mané unter anderem mit seinem Schlag ins Gesicht von Teamkollege Leroy Sané ins Abseits katapultiert.

Nach nur einem Jahr stehen daher auch im Fall des senegalesischen Nationalspielers und der Bayern die Zeichen eher auf Abschied. Dabei war Mané, der eigentlich noch bis 2025 einen gültigen Vertrag hat, erst im Sommer 2022 für 32 Millionen Euro vom FC Liverpool an die Säbener Straße gewechselt. Gemäß der Bild schwebt den Bayern ein Geschäft mit der SSC Neapel vor, bei dem der bayrische Offensiv-Akteur für Stürmer-Star Victor Osimhen eingetauscht wird. Offenbar bedeutet aber das Jahresgehalt Manés (10 Millionen Euro netto) eine zu hohe Hürde für die Italiener.

Auch Neuzugänge im Blick: Sechser-Position im Fokus

Gemäß der Bild haben Thomas Tuchel und die Bayern-Funktionäre aber auch schon einige neue Namen im Sinn. Besonders wichtig sei hierbei die Neubesetzung der Sechser-Position. Hier hat Mateo Kovacic vom FC Chelase aktuell die Nase vorn - angeblich ist der 28-Jährige einem Transfer zu den Münchenern auch nicht abgeneigt. Darüber hinaus soll aber auch der Mexikaner Edson Álvarez (25), aktuell noch bei Ajax Amsterdam angestellt, eine Rolle in der bayrischen Kaderplanung spielen.

Wenig verwunderlich ist, dass die Münchener hinsichtlich ihrer derzeitigen Problemzone im Sturm nachlegen wollen. Wie bereits seit Wochen wird auch in diesen Tagen noch eine Verpflichtung von Eintracht Frankfurt-Star Kolo Muani (24) heiß diskutiert. Doch unter anderem auch Paris Saint-Germain ist wohl an dem Franzosen, der kaum unter 100 Millionen Euro Ablösesumme zu haben sein wird, dran. Abgeflaut ist derweil das FCB-Interesse, weiß Bild, an England-Star Harry Kane (Tottenham Hotspur), dafür besteht jedoch Interesse am australischen Youngster Nestory Irankunda ︎(17) von Adelaide United. Der erste Neuzugang der Bayern ist indes schon fix.