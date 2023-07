Erstaunliche Lobeshymne: Tuchel rühmt Gnabry ungefragt

Von: Manuel Bonke

Teilen

Wechselgerüchte? Serge Gnabry bekennt sich zum FC Bayern. Viel erstaunlicher ist aber die ungefragte Lobeshymne seines Trainers Thomas Tuchel.

München – Die Herzen der japanischen Medienvertreter hatte Serge Gnabry (28) am Freitag im Sturm erobert. Zur Pressekonferenz vorm Spiel am Samstag gegen Kawasaki Frontale (19 Uhr, Sky und DAZN) erschien der Offensivspieler des FC Bayern mit weißen Adiletten mit einem roten Punkt in der Mitte. Das Schuhwerk sah dementsprechend aus wie die Nippon-Flagge Japans.

Serge Gnabry Geboren: 14. Juli 1995 (Alter 28 Jahre), Stuttgart Verein: FC Bayern München Spiele für den FC Bayern: 218 Tore/Vorlagen für den FC Bayern: 81/51

Schwierige letzte Saison für Gnabry beim FC Bayern

Gnabry war bereits in der Sommerpause in die asiatische Hauptstadt gereist. „Ich wollte seit ein paar Jahren nach Japan kommen, um die Kultur, die Fashion und das Essen hier kennenzulernen. Ich hatte eine sehr coole Zeit hier“, berichtete der Nationalspieler, der sich während seines Aufenthalts bei Kawasaki Frontale fit hielt.

Das Extra-Training zahlt sich jetzt aus: Gnabry, dessen Haare mittlerweile blond sind, wirkt topfit in der japanischen Hitze. Hinter dem Münchner liegt ein turbulentes Halbjahr: Nach der Weltmeisterschaft in Katar fiel er in ein Leistungsloch, sein Ausflug zur Fashion Show nach Paris brachte ihm zwischenzeitlich den Spitznamen „Gucci“-Gnabry ein.

Thomas Tuchel redet Serge Gnabry bewusst stark. © Imago/Aflosport/Actionpictures

Gnabry bekennt sich zum FC Bayern: „Gibt keine Diskussion“

Erst im Saisonendspurt fand er wieder zu alter Form - und steuerte wichtige Treffer und Torvorlagen auf dem Weg zur Last-Minute-Meisterschaft bei. Trotzdem wurden Wechselgerüchte um seine Person in den vergangenen Wochen lauter. In der bayerischen Chefetage war man sich nicht sicher, ob Gnabry noch das nötige Durchsetzungsvermögen hat - und das Mia-san-mia-Gefühl entsprechend verkörpert.

In Tokio stellte Gnabry klar, dass er den Club nicht verlassen wird: „Es waren viele Gerüchte im Umlauf - vielleicht zu viele. Aber niemand hat mich direkt angesprochen in den letzten zwei Jahren, deswegen bin ich entspannt.“ Gnabry fühle sich beim Rekordmeister sehr wohl: „Ich habe letztes Jahr einen neuen Vertrag unterschrieben (bis 2026, Anm. d. Red.). Deswegen gibt es für mich da überhaupt keine Diskussion.“

Bayern-Coach Tuchel schwärmt ungefragt von Gnabry

Klare Worte, die vor allem Trainer Thomas Tuchel (49) freuen werden. Nachdem er die Mannschaft von Vorgänger Julian Nagelsmann (37) übernommen hatte, erreichte der Offensivstar Schritt für Schritt seine alte Form.

Ungefragt schwärmte Tuchel auf der Pressekonferenz (alle Aussagen hier zum Nachlesen) von Gnabry: „Charakter, Qualität, Fleiß, Bescheidenheit, Mannschaftsgeist, jeden Tag Lust auf Training. Serge hat alles, was man braucht und ist immer bereit, alles zu geben. Wenn man als Trainer ein Team auf dem höchsten Niveau basteln möchte, kann man sehr froh sein, ihn zu haben.“

Ist Gnabry in Topform, ist er in der Tat ein sogenannter Unterschiedsspieler. Allerdings konnte er sein bestes Niveau in der Vergangenheit nicht regelmäßig in einem längeren Zeitraum zeigen. Seine Leistungskurve hat stets starke Ausreißer in beide Richtungen. Das weiß auch sein Trainer - und redet ihn in Tokio bewusst stark. Manuel Bonke