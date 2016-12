Beeindruckende Serie unter dem Präsidenten

+ © MIS Uli Hoeneß, das Super-Maskottchen des FC Bayern. © MIS

München - Mit Uli Hoeneß als Präsident hat der FC Bayern eine eindrucksvolle Serie zu verzeichnen. Die letzte Bundesliga-Niederlage unter seiner Ägide liegt viele Jahre zurück.

Es war allen Fans des FC Bayern schon lange klar, dass Uli Hoeneß eines Tages wieder Präsident ihres Herzensklubs werden würde. Schon als der Macher im Mai 2014 seine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung antrat, zählten viele Bayern-Anhänger die Tage, bis ihr geliebter Uli das Zepter beim Rekordmeister wieder übernehmen würde. Schließlich hatte Hoeneß selbst bei seinem Rücktritt auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung den Fans entgegen geschmettert: „Das war‘s noch nicht!“

Seit dem 25. November dieses Jahres ist wieder alles beim Alten: Hoeneß sitzt wieder auf dem Präsidententhron und wacht über die Geschehnisse an der Säbener Straße. Er tut dies mit Umsicht und Weitblick, aber auch mit vielen Emotionen, wie sein „Feind“-Vergleich im Zusammenhang mit RB Leipzig sowie seine kurz darauf erfolgte Entschuldigung bewiesen.

Hoeneß ist wieder da, und das ist für den FC Bayern auch gut so. Hinzu kommt, dass es unter der Ägide des 64-Jährigen eine eindrucksvolle Serie zu verzeichnen gibt: Mit Uli Hoeneß als Präsident hat der FC Bayern keines der vergangenen 54 Bundesliga-Spiele verloren. Unfassbare 48 Siege und sechs Unentschieden holte der FC Bayern unter dem Präsidenten Uli Hoeneß seit dem 28. Oktober 2012 (1:2-Heimniederlage gegen Bayer Leverkusen). Zum Vergleich: In der Zeit, in der Hoeneß zwangsweise nicht mehr als Oberhaupt der Bayern-Familie fungierte (zwischen dem 14. März 2014 und dem 25. November 2015) kassierte der FC Bayern zehn Niederlagen. Weiterer beeindruckender Fakt: Seit Hoeneß wieder Präsident ist, gewann der FC Bayern alle sechs Bundesliga-Spiele.

Damit haben wir es nun auch Schwarz auf Weiß: Uli Hoeneß ist für den FC Bayern Gold wert und fungiert nicht nur als Präsident mit außergewöhnlicher Strahlkraft, sondern auch als Super-Maskottchen.

WhatsApp-News zum FC Bayern gratis aufs Handy: tz.de bietet einen besonderen Service für FCB-Fans an. Sie bekommen regelmäßig die neuesten Nachrichten zu den Roten direkt per WhatsApp auf Ihr Smartphone. Und das kostenlos: Hier anmelden!

tz