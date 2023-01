„Menschlich und fachlich überragend“: Hermann Gerland kommentiert Tapalovic-Rauswurf

Von: Antonio José Riether

Beim FC Bayern sorgte der Rauswurf von Toni Tapalovic für Aufsehen. Der langjährige Co-Trainer Hermann Gerland sprach nun in höchsten Tönen vom Ex-Torwarttrainer.

München - Nicht nur die beiden Unentschieden zum Jahresauftakt bereiteten dem FC Bayern in den letzten Tagen Sorgen, auch neben dem Platz lief nicht alles rund. Am vergangenen Montagabend verkündete der Rekordmeister die sofortige Entlassung von Torwarttrainer Toni Tapalovic, der den Verein nach elfeinhalb Jahren verlassen musste. Nun äußerte sich der langjährige Co-Trainer Hermann Gerland zum Rauswurf des 42-Jährigen.

Toni Tapalovic Geboren: 10. Oktober 1980 in Gelsenkirchen Nationalität: Kroatien Torwarttrainer beim FC Bayern: von Juli 2011 bis 23. Januar 2023 Profi-Stationen: u.a. VfL Bochum, KFC Uerdingen, Kickers Offenbach

FC Bayern sorgte zuletzt mit Torwarttrainer-Entlassung für Aufsehen

Vielerlei Gründe führten zur Absetzung des engen Vertrauten von Manuel Neuer, der diesen bereits seit seiner Schalker Zeit kannte und begleitete. Neben dem Vorwurf der fehlenden Kommunikation seitens Alexander Nübel, der sich im ZDF-Sportstudio öffentlich über Tapalovic beklagt hatte, gab es Berichte über ein belastetes Verhältnis zu Cheftrainer Julian Nagelsmann. Wie Sport1 berichtete, soll der Gelsenkirchener Interna aus der Trainerkabine an Neuer und somit an die ganze Mannschaft herangetragen haben.

Einen konkreten Grund für das Tapalovic-Aus nannten die Münchner in ihrer offiziellen Pressemeldung nicht. „Insbesondere Differenzen über die Art und Weise der Zusammenarbeit haben jetzt dazu geführt, dass wir getrennte Wege gehen“, wurde Sportvorstand Hasan Salihamidzic zitiert.

Tapalovic-Entlassung ist offenbar „großes Thema“ bei den Bayern-Profis

Wie ein Kicker-Bericht nun enthüllt, sollen die Profis des Bundesliga-Primus von der Personalentscheidung kurz vor dem Köln-Spiel am Dienstag überrascht gewesen sein. Der Kicker schreibt weiter, dass die Tapalovic-Entlassung „ein großes Thema“ innerhalb der Mannschaft sei.

Ersatzkeeper Sven Ulreich habe mit den Worten „Auf gar keinen Fall“ deutlich ein Statement zur Kündigung seines Torwarttrainers abgelehnt. Für Manuel Neuer, der nach seinem Unterschenkelbruch noch lange ausfallen wird, könnte der Kampf um seinen Stammplatz ohne seinen besten Freund wohl etwas schwerer werden.

FCB-Trainerlegende Hermann Gerland reagiert auf Tapalovic-Aus: „Immer ein Teamplayer“

Im Kicker äußerte sich auch Hermann Gerland über seinen langjährigen Kollegen Tapalovic, mehr als zehn Jahre hatten die beiden gemeinsam große Erfolge beim FC Bayern gefeiert. „Tapa ist menschlich und fachlich überragend“, meinte der 68-Jährige gegenüber der Fachzeitschrift. Der derzeitige Co-Trainer der deutschen U21-Nationalmannschaft merkte an, er könne lediglich die Zeit bewerten, in der er und Tapalovic zeitgleich Teil des Trainerteams waren und klammerte somit die letzten anderthalb Jahre aus.

Das Trainer-Urgestein habe den Kroaten dennoch als „einen Vollprofi auf allerhöchstem Niveau“ sowie als „einen super Charakter“ kennengelernt. Tapalovic war Gerland zufolge während der gemeinamen Zeit „sehr fleißig, top vorbereitet und bei uns immer ein Teamplayer“. Dies deckt sich mit Reaktionen anderer aktueller und ehemaliger Spieler auf den Rauswurf des Torwarttrainers.

Mehr als ein Jahrzehnt waren Hermann Gerland und Toni Tapalovic Kollegen beim FC Bayern. © Fotostand/imago-images

Tapalovic-Aus beim FC Bayern: Suche nach einem Nachfolger läuft bereits

Dem Kicker berichtete Gerland, dass sich Tapalovic mit den Nachwuchskeepern ausgetauscht habe, was nicht zu den Vorwürfen von Alexander Nübel passt. Auch den großen Anteil an den Erfolgen seines Weggefährten Manuel Neuer hebt der gebürtige Bochumer hervor. Zwischen 2013 und 2020 wurde Neuer fünfmal zum Welttorwart gewählt. Auch Ersatzmann Ulreich habe er zeitweise so aufgebaut, dass dieser zum Kreis der Nationalmannschaft gehörte.

Wie es mit Tapalovic nach seinem Aus weitergeht, ist unklar. Beim FC Bayern fand sich hingegen mit Tom Starke schon eine interimsmäßige Lösung. Wer langfristig das Erbe des langjährigen Torwarttrainers übernimmt, ist indes noch unklar. Berichten zufolge gibt es zwei externe Kandidaten für den Posten. (ajr)