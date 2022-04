Neu entdeckte Tor-Garantie beim FC Bayern: „Sehr froh darüber“

Schon 21 Treffer

Dass Goretzka nach einem Freistoß per Kopf das 1:0 gegen Freiburg machte, war befreiend für den FC Bayern. Es zeigte sich einmal mehr eine besondere Stärke der Münchner.

München - Julian Nagelsmann (34) ist in seiner ersten Saison als Cheftrainer des FC Bayern weiter auf Rekordjagd. Nach dem 4:1-Sieg beim SC Freiburg haben die Münchner bereits 85 Saisontore auf dem Konto – so viele Treffer erzielte zuvor noch keine Mannschaft in 28 Bundesliga-Partien. Den bisherigen Rekord hielt der FCB mit 83 Treffern in der Spielzeit 1973/74.

FC Bayern: Noch eine Bestmarke, die von den Nagelsmännern gehalten wird

Eine andere Bestmarke, die von den Nagelsmännern derzeit gehalten wird: Im Breisgau erzielte der deutsche Rekordmeister mit dem Kopfballtor von Leon Goretzka (27) nach einer Freistoß-Flanke von Joshua Kimmich (27) bereits den 21. Treffer nach einer Standardsituation – Liga-Höchstwert!

Das ist auch ein Verdienst von Co-Trainer Dino Toppmöller (41), der federführend für die Ausführung der ruhenden Bälle verantwortlich ist – und sich immer wieder neue Variationen im Trainingsbetrieb ausdenkt.

Nagelsmann: „Leon ist ein zusätzlicher Kopfballspieler, wir haben jetzt nicht zehn Stück davon“

„Das macht der Dino gut“, lobt Nagelsmanns seinen Co. und ergänzt: „Ich habe ihm immer gesagt, Standards machen 30 Prozent der Tore aus. Wir haben nach wie vor einen Rekord in der Bundesliga-Historie, da haben die Standards einen Anteil daran, deshalb sind wir sehr froh darüber.“ Natürlich kommt es auch auf die Spieler an, die bei Standard-Aktionen aktiv sind. Nagelsmann erklärt: „Es ist immer wichtig, dass du mehrere gute Schützen hast. Leon ist ein zusätzlicher Kopfballspieler, wir haben jetzt nicht zehn Stück davon.“

Obwohl Toppmöller hervorragende Arbeit leistet, ist Nagelsmann ein Freund von sogenannten Spezial-Trainern, wie er jüngst der tz verriet: „Da ist die NFL ein sehr gutes Beispiel, was man mit einem großen Stab von qualifizierten Trainern alles erreichen kann, um seine Spieler individuell noch besser zu machen.“ bok, pk