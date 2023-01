Benfica-Torwart Vlachodimos im tz-Interview: Bayern-Wechsel? „Alles Spekulation“

Benfica-Torhüter Odysseas Vlachodimos spricht im tz-Interview über den deutschen Trainer Roger Schmidt und einen Wechsel nach München.

München - Während sich die Bayern nach Katar aufmachen, läuft in Portugal bereits der Ball. Mit nur einer Niederlage spielt Torhüter Odysseas Vlachodimos (28) mit Benfica Lissabon eine famose Hinrunde. Im tz- Interview spricht der gebürtige Stuttgarter u.a. über den deutschen Trainer Roger Schmidt und einen Wechsel nach München.

Herr Vlachodimos, was ist das Erfolgsgeheimnis der Mannschaft?

Vlachodimos: Ich denke, dass der Trainer einen richtig guten Geist in die Kabine gebracht hat und auch der Spielstil gut zu uns passt. Die Mannschaft ist einfach eine große Familie, wir fighten füreinander und unternehmen auch neben dem Platz sehr viel miteinander.

Was zeichnet Roger Schmidt aus?

Vlachodimos: Er ist ein super Typ, der auf jeden Einzelnen eingeht. Ich hatte schnell das Gefühl, dass man sich schon lange kennt. Zwischen uns Spielern und ihm herrscht ein top Verhältnis.

In der Champions League verwiesen Sie PSG auf Platz 2. Im Achtelfinale geht’s gegen Brügge. Wie weit kann es für Benfica gehen?

Vlachodimos: Ich hoffe, so weit wie möglich. In der Champions League kann natürlich immer alles passieren.

Seit Ihrem Wechsel zu Benfica 2018 haben Sie 197 Spiele absolviert. Noch drei mehr, und Sie haben die meisten Einsätze aller ausländischen Keeper bei Benfica absolviert. Stolz?

Vlachodimos: Das ist schon etwas Besonderes. Es ist eine Ehre für mich, bei so einem großen Verein so viele Spiele zu machen. Das macht einen natürlich sehr stolz.

Vlachodimos: „Wenn man mit so -einem Klub in -Verbindung gebracht wird, ehrt einen das“

Warum passt es zwischen Ihnen und Benfica so gut?

Vlachodimos: Benfica ist ein Weltklasseverein. Da stimmt nicht nur das Sportliche, sondern das gesamte Umfeld ist familiär. Das beginnt mit der Security, dem Zeugwart, den Physios bis hin zur Führungsebene. Auch die Fans, die Menschen hier insgesamt sind sehr freundlich und respektvoll. Da kann man sich nur wohlfühlen und sich voll und ganz auf den Sport konzentrieren.

Sie stehen kurz vor einer Vertragsverlängerung. Wann kann man Vollzug melden?

Vlachodimos: Wir sind in Gesprächen, ja. Alles andere wird sich zeigen.

Können Sie sich vorstellen, Ihre Karriere bei Benfica zu beenden?

Vlachodimos: Ja, ich fühle mich wohl im Verein. Und trotzdem ist das noch weit weg. Fußball ist ein Tagesgeschäft, man weiß oft nicht, was morgen ist…

Bayern München sucht einen neuen Torhüter. Ihre Frau kommt aus München…

Vlachodimos: Der FC Bayern ist ein Riesen-Klub. Wenn man mit so einem Verein in Verbindung gebracht wird, ehrt das einen und spiegelt so ein bisschen meine Leistungen in den vergangenen Jahren wider. Das ist aber alles Spekulation. Ich befasse mich nicht damit und konzentriere mich auf das Hier und Jetzt.