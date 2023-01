Spezielle Befürchtungen bei Neuer: FC Bayern verfolgt besonderen Torwartplan

Von: Florian Schimak

Manuel Neuer fällt mit einem Schien- und Wadenbeinbruch aus. Wie lange er dem FC Bayern fehlen wird, ist gar nicht klar. Daher verfolgt man einen besonderen Torwartplan.

München/Doha – Der FC Bayern befindet sich aktuell in Doha im Trainingslager. Dort macht sich der Rekordmeister fit für die Rückrunde, bei der am Ende möglichst viele Titel stehen sollen.

Name: Manuel Neuer Geburtstag: 27. März 1986 (36 Jahre) Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2024) Position: Torwart Marktwert: 12 Millionen (Quelle: transfermarkt.de)

FC Bayern: Befürchtungen bei Manuel Neuer – Brazzo sprach von „Katastrophe“

Nicht mit dabei ist der Kapitän. Manuel Neuer zog sich im Dezember einen Schien- und Wadenbeinbruch zu und fällt daher aus. Für die Bayern ist Neuers Verletzung sei „fürchterlich“, wie Hasan Salihamidzic am Tag nach dem Ski-Unfall sagte. Auch Trainer Julian Nagelsmann sprach kürzlich von „keinem schönen Tag“.

Die Schwere der Verletzung von Neuer macht die ganze Sache für die Münchner extrem kompliziert. Wie Sport1 erfahren haben will, hat man die Befürchtung, dass der Keeper länger als die zunächst angenommenen sechs Monaten ausfallen könnte.

Der FC Bayern hat Befürchtungen, dass Keeper Manuel Neuer (r.) noch länger ausfallen könnte. © IMAGO / Zink / Jan Huebner

FC Bayern: Wird Manuel Neuer erst später wieder fit?

Der Grund ist, dass Neuer aufgrund seiner torwartspezifischen Bewegungen und der besonderen Belastung bei Sprungbewegungen, durchaus eine längere Zeit brauchen könnte, bis die Verletzung in Gänze ausgeheilt ist. Das soll zumindest die aktuelle Prognose sein.

Heißt: Die Bayern müssen wohl länger auf Neuer verzichten, weshalb auch der Transferplan mit Yann Sommer Sinn ergibt. Der Schweizer ist die Wunschlösung der Bayern-Bosse. Eine Freigabe von Borussia Mönchengladbach gab es bislang (noch) nicht.

FC Bayern: Yann Sommer soll kommen – keine Garantie auf Neuer-Rückkehr

Sollte vom Niederrhein das Go kommen, könnte Sommer an der Säbener Straße sogar einen Vertrag über zweieinhalb Jahre erhalten. So hätte der FC Bayern zumindest in der Hinsicht Planungssicherheit und Neuer könnte in aller Ruhe an seinem Comeback arbeiten.

Sollte der Worst Case eintreten und Neuer würde gar nicht mehr fit werden, was bei einer derart schweren Verletzung und Neuers Alter nicht auszuschließen ist, hätten die Bayern mit Sommer für einen entsprechenden Ersatz gesorgt. Genau aus dem Grund dürfte der Gladbach-Keeper auch die Wunschlösung der Bayern-Bosse in diesem Winter sein.

Gut möglich, dass die Gladbacher bei einem entsprechenden Bayern-Angebot für Sommer, ihr kürzlich formuliertes „Basta“ zurücknehmen. Oliver Kahn weiß dies nur zu gut. (smk)