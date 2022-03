FC Bayern München: Die Trainerhistorie im Überblick – alle Coaches und Amtszeiten

Als der heute mitgliederstärkste Fußballverein der Bundesliga gegründet wurde, konnte niemand die späteren Erfolge absehen. Viele Trainer und Spieler setzten ihre Kraft für den Club ein.

München – Nicht nur die Spieler haben den FC Bayern München groß gemacht. Auch die Trainer tragen maßgeblich zum Erfolg der Mannschaft und zur Heranbildung des leistungsstarken Nachwuchses bei.

FC Bayern München – Amtszeiten der Trainer von der Gründung bis nach dem Zweiten Weltkrieg

Bereits zwei Jahre nach der Vereinsgründung ernannte der FC Bayern München einen Trainer. Der erste Coach war ein gefürchteter Stürmer, Philosoph und Chemiker und außerdem Niederländer.

Dr. Willem Hesselink, 1902 – 1905

Thomas Taylor, 1906 – 1909

Dr. Georg Hoer, 1909 – 1911

Charles Griffith, 1911 – 1912, erster hauptamtlicher Coach ohne weiteren Beruf

William James Townley, 1913 – 1921

Izidor Kürschner, 1921 – 1922

James McPherson jr., 1925 – 1926

Leo Weisz, 1926 – 1928

Kálmán Konrád, 1928 – 1930

Richard Dombi, 1930 – 1933

Hans Tauchert, 1933 – 1934

Ludwig Hofmann, 1934 – 1935

Dr. Richard Michalke, 1936 – 1937

Heinz Körner, 1937 – 1938

Ludwig Goldbrunner, 1938 – 1943

Konrad Heidkamp, 1943 – 1945

Alfred Schaffer, 1945

Weder der Erste noch der Zweite Weltkrieg konnten die Fußballbegeisterung der Mitglieder des FC Bayern München stoppen. Das zeigen die durchgehenden Amtszeiten der Trainer. Ebenso deutlich wird, dass Erfolge bereits damals einen hohen Stellenwert für die Spieler und die Vereinsführung hatten. Denn viele Trainer stammen aus England, da die Wiege des Fußballs auf der Insel liegt.

FC Bayern München – die Amtszeiten der Trainer bis zur Gründung der Bundesliga

Auch nach dem Krieg ging es trotz Nahrungsmangel und Zerstörung nahtlos weiter. Das belegen die lückenlosen Amtszeiten der Trainer des FC Bayern München:

Richard Högg, 1946

Josef Pöttinger, 1946 – 1947

Franz Dietl, 1947 – 1948

Alv Riemke, 1948 – 1950

David Davison, 1950

Herbert Moll und Konrad Heidkamp (Rückkehrer), 1951

Dr. Max Schäfer, 1951 – 1953

Georg Bayerer, 1953 – 1954

Georg Knöpfle, 1954

Jakob Streitle, 1955

Willibald Hahn, 1956 – 1957

Herbert Moll, 1957 – 1958

Adolf Patek, 1958 – 1961

Helmut Schneider, 1961 – 1963

Herbert Erhardt, 1963

In die Amtszeiten der Herren Schneider und Erhardt fallen Gründung und Start der deutschen Fußball-Bundesliga, die 1962 in Dortmund eingeführt wurde und über deren Spielsystem der Deutsche Fußballmeister zum ersten Mal in der Saison 1963/1964 ermittelt wurde. Zuvor fand eine Endrunde mit dem alles entscheidenden Endspiel statt.

FC Bayern München – die Amtszeiten der Trainer bis zur Jahrtausendwende

Kurz vor der Jahrtausendwende punktete der FC Bayern München weniger auf dem Spielfeld als durch Skandale. Damals galt der Verein, der die Boulevardblätter mit Geschichten füllte, als „FC Hollywood“ und Lichtgestalt Franz Beckenbauer musste sogar als Interims-Trainer einspringen. Die Amtszeiten im Einzelnen aufgeführt:

Zlatko „Tschik“ Cajkovski, 1963 – 1968

Branko Zebec, 1968 – 1970

Udo Lattek, 1970 – 1975

Dettmar Cramer, 1975 – 1977

Gyula Lorant, 1977 – 1979

Pal Csernai, 1979 – 1983

Reinhard Saftig, 1983

Udo Lattek, 1983 – 1987

Jupp Heynckes, 1987 – 1991

Sören Lerby, 1991 – 1992

Erich Ribbeck, 1992 – 1993

Franz Beckenbauer, 1994

Giovanni „Flasche leer“ Trapattoni, 1994 – 1995

Otto Rehhagel, 1995 – 1996

Franz Beckenbauer, 1996

Giovanni Trapattoni, 1996 – 1998 (Rückkehrer)

Ottmar Hitzfeld, 1998 – 2004

Der größte Rückkehrer auf seinen Posten als Trainer ist Ottmar Hitzfeld, wie die weitere Geschichte der Trainerhistorie zeigen wird.

FC Bayern – Amtszeiten der Trainer bis heute

Ottmar Hitzfeld führte den FC Bayern München als Trainer in das neue Jahrtausend.

Felix Magath, 2004 – 2007

Ottmar Hitzfeld, 2007 – 2008 (Rückkehrer)

Jürgen Klinsmann, 2008 – 2009

Jupp Heynckes (Rückkehrer), 2009

Louis van Gaal, 2009 – 2011

Andries Jonker, 2011

Jupp Heynckes, 2011 – 2013 (Rückkehrer)

Josep Guardiola, 2013 – 2016

Carlo Ancelotti, 2016 – 2017

Willy Sagnol, 2017

Jupp Heynckes, 2017 – 2018 (Rückkehrer)

Niko Kovač, 2018 – 2019

Hansi Flick, 2019 – 2021

Julian Nagelsmann, seit 2021

Trotz der häufigen Wechsel der Trainer lieferte die Mannschaft in den letzten Jahren konstant hohe Leistungen.