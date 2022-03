Bayern-Trainer Nagelsmann kommt mit wuchtigem Gefährt an die Säbener - Twitter-Gemeinde feiert ihn

Von: Patrick Mayer

Teilen

Setzt gerne stylische Akzente: Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. © IMAGO / Lackovic

Julian Nagelsmann ist für sein Faible für sportliche Fortbewegungsmittel bekannt. Doch jetzt setzt der Trainer des FC Bayern in München nochmal einen drauf. Was bei Twitter prompt viral geht.

München - Das Mountainbiken ist eines seiner Hobbys. Und Vereinspräsident Herbert Hainer schwärmte bei der Jahreshauptversammlung 2021 davon, wie locker-lässig sein Coach auf dem Long Board an die Säbener Straße in München* komme. Keine Frage: Beim FC Bayern* setzt Trainer Julian Nagelsmann* auch stylisch neue Akzente.

Julian Nagelsmann: Trainer des FC Bayern zeigt sich stilsicher

Vorläufiger Höhepunkt war wohl das Heimspiel in der Fußball-Bundesliga* gegen RB Leipzig (3:2) Anfang Februar, als der 34-jährige Oberbayer im Stadion-Innenraum eine tief rote Baseball-Jacke mit einem dicken „M“ (mutmaßlich für München)* darauf trug. Die Social-Media-Gemeinde feierte ihn - und der Coach den knappen Sieg gegen das Bundesliga-Spitzenteam aus Sachsen.

Nicht nur fußballerisch, sondern auch als Type setzte Nagelsmann nun nochmal einen drauf. Der FCB-Trainer* kam mit einem wuchtigen und Aufsehen erregenden Gefährt an die Säbener, was Fußball-Fans so wohl eher nicht von leitenden Angestellten in der Branche kennen. Konkret: Nagelsmann fuhr mit seiner Harley-Davidson auf das Trainingsgelände des deutschen Bundesliga-Rekordmeisters*, das idyllisch zwischen den Stadteilen Obergiesing und Harlaching liegt.

Die Twitter-Gemeinde war für diese neuerliche Anekdote merklich dankbar. Stand Freitagabend, 4. März, 21.50 Uhr hatte ein Beitrag zum Harley-Auftritt auf dem Account „Bayern & Germany“ schon fast 2.500 Likes erzielt. Ein User schrieb unter das Posting: „Ich kann mir nicht helfen. Erste Assoziation“.

Im Video: Julian Nagelsmann spricht über „heiße Phase“ der Bayern-Saison

Lesen Sie auch ESC-Siegerin flüchtet mit Kindern aus der Ukraine: vier Tage mit Kindern im Auto verbracht Unzählige Menschen haben die Ukraine bereits verlassen, um ihr Leben zu retten. So auch die ESC-Siegerin Jamala, die mit ihren Kindern aus ihrer Heimat floh. ESC-Siegerin flüchtet mit Kindern aus der Ukraine: vier Tage mit Kindern im Auto verbracht Krankheitsfall bei „Let‘s Dance“: Ekaterina und Bastian können in Show 2 nicht auftreten Die aktuelle „Let‘s Dance“-Staffel steht unter keinem guten Stern: Bereits zum Auftakt fehlte etwa Jurychef Joachim Llambi coronabedingt, eine Woche später erwischte es dann auch noch Hardy Krüger jr. und zwei Profitänzer. Nun müssen Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova eine Zwangspause einlegen. Krankheitsfall bei „Let‘s Dance“: Ekaterina und Bastian können in Show 2 nicht auftreten

Dabei stand ein Foto des US-amerikanischen Komikers Jim Carrey auf einem weniger wuchtigen Gefährt. Nagelsmann selbst grinste auf den Fotos regelrecht schelmisch. Stilecht hatte er einen metallic-schwarzen Helm auf, auf den bei bestem Sonnenschein in der bayerischen Landeshauptstadt eine Motorrad-Brille gespannt war.

FC Bayern: Julian Nagelsmann weckt mit Outfits Aufmerksamkeit

Die Aufmerksamkeit hatte Nagelsmann vor dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag (5. März, 15.30 Uhr, hier im Live-Ticker) damit schon mal sicher. Bleibt abzuwarten, zu welchem Titel der junge Trainer mit seiner Mannschaft in dieser Saison noch rast. (pm) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA