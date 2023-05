Rückkehr als Trainer? FC Bayern soll an Verpflichtung von Sandro Wagner interessiert sein

Von: Vinzent Fischer

Kehrt Sandro Wagner als Trainer zum FC Bayern München zurück? © IMAGO/Sven Leifer

Sandro Wagner wird die SpVgg Unterhaching zum Saisonende verlassen. Einem Bericht zufolge soll der FC Bayern an einer Rückholaktion arbeiten.

München – Seit 2021 ist Ex-Bundesliga-Profi Sandro Wagner im Trainergeschäft. Nach einer durchwachsenen Debüt-Saison als Chefcoach der SpVgg Unterhaching hat es der 35-Jährige in dieser Spielzeit seinen Kritikern gezeigt und mit den Vorstädtern die Regionalliga-Meisterschaft geholt.

Trotz der gemeinsamen Erfolge steht der Abschied Wagners zum Saisonende schon seit März fest. Wohin es den ehemaligen Nationalspieler zieht, ist bisher noch nicht bekannt. Kehrt Sandro Wagner zu seinen Wurzeln zurück?

Sandro Wagner will als Trainer in die Bundesliga: „Möchte dort irgendwann trainieren“

Wie schon als Spieler hat auch der Trainer Wagner große Ziele: „Ich möchte ein absoluter Top-Trainer werden und ganz oben ankommen. Ganz oben ist für mich die Bundesliga. Ich möchte dort irgendwann trainieren“, sagte Wagner vor zwei Jahren in einem Interview mit Sport1. Aktuell arbeitet Wagner an seiner A-Lizenz und wird Ende 2024 mit der Ausbildung zum Fußballlehrer beginnen.

Die Bild bringt als neue Station für Wagner eine absolute Top-Adresse ins Gespräch: Der FC Bayern soll an einer Verpflichtung des 35-Jährigen arbeiten. Dem Bericht zufolge soll Wagner neuer U19-Trainer werden. Dabei soll er den bisherigen A-Jugend-Coach Danny Galm ersetzen, von dem sich der Rekordmeister nach Saisonende trennen will. Die U19 beendete die abgelaufene Bundesliga-Saison auf dem 5. Tabellenplatz.

Sandro Wagner würde seine Kinder nicht in die Nachwuchsabteilung des FC Bayern schicken

Für Sandro Wagner würde sich damit der Kreis schließen: Bereits in der Jugend spielte der gebürtige Münchner für den FCB. Als Spieler kehrte er nach mehreren Stationen in der Bundesliga (u. a. Hertha BSC, TSG Hoffenheim) 2018 zurück an die Säbener Straße. Wagner kennt den Verein also bestens.

Gegen eine Verpflichtung Wagners spricht allerdings seine teils scharfe Kritik an der Nachwuchsarbeit des FCB. Er würde seine Kinder nicht zum FC Bayern schicken, sagte Wagner der Süddeutschen Zeitung vor einem Jahr, denn dort wäre der Weg zu den Profis durch Nachwuchstalente aus dem Ausland versperrt. Dem Bild-Bericht zufolge soll Wagner außerdem vor einer Einigung mit einem anderen Verein stehen. Die TSG Hoffenheim und der Hamburger SV sollen interessiert sein. (vfi)