Ticker: FCB in Doha gelandet - was ist wo im Trainingscenter?

Der FC Bayern bereitet sich in der „Aspire Academy for Sports Excellence" auf die Rückrunde vor.

München / Doha - Der FC Bayern bereitet sich im Trainingslager in Doha (Katar) vom 3. bis 11. Januar auf die Rückrunde vor. Wir berichten im Ticker rund um den Rekordmeister.

+++ Hier gibt‘s das Beweisfoto: Die Roten sind in Katar angekommen!

+++ Der Wechsel des bisherigen Co-Trainers Paul Clement zum Premier-League-Klub Swansea City ist perfekt. Der Engländer unterschreibt bei den Walisern einen Vertrag bis 2019.

The new boss has signed a two-and-a-half year deal with the club following his arrival from @FCBayern. ✍️ pic.twitter.com/MLzdhea44Z — Swansea City AFC (@SwansOfficial) 3. Januar 2017

+++ Der FC Bayern ist um 17.04 Uhr deutscher Zeit und 19.04 Uhr katarischer Zeit auf dem Hamad International Airport in Doha gelandet!

+++ Was ist eigentlich wo in der Aspire Academy in Doha? Unsere Karte zeigt es Ihnen!

+++ Arjen Robben, Mats Hummels und Thiago sind bereits im Hotel in Doha angekommen. Alle reisten direkt aus dem Urlaub und nicht mit der Mannschaft an.

+++ Der FC Bayern hat nun auch einTestspiel während des Trainingslagers fixiert. Am Dienstag, den 10. Januar (also einen Tag vor der Rückreise nach München) trifft der Rekordmeister auf den belgischen Verein KAS Eupen. Das Team war erst im Sommer 2016 in die erste Liga aufgestiegen.

+++ Seit rund zweieinhalb Stunden ist der FC Bayern in der Luft. Gegen 13.25 Uhr passierte die Lufthansa-Maschine mit dem Rekordmeister an Bord die rumänische Hauptstadt Bukarest. Die Landung am Hamad International Airport in Doha ist gegen 17.08 Uhr deutscher Zeit geplant.

+++ Mit einer Stunde Verspätung hebt der FC Bayern in Richtung Doha ab! Die Lufthansa-Maschine musste erst enteist werden, um 11.57 Uhr hob sie aber ab in Richtung Persischer Golf.

+++ Der Flug LH 2570 fliegt mit etwa 20 bis 25 Minuten Verspätung in Richtung Katar ab. Jerome Boateng wird die Reise nicht antreten, dafür ist Kingsley Coman wieder dabei.

Lahm über Clement: „Schade, dass wir nur ein halbes Jahr zusammengearbeitet haben“

+++ Bei Philipp Lahm hält sich die Freude auf das Trainingslager in Grenzen: „Wenn der Urlaub zu Ende ist, freut man sich zwar auf die Kollegen, aber man ist eben auf gern bei der Family.“ Aber er weiß auch, was dem FCB in Doha geboten wird: „Das Wetter ist perfektes Fußball-Wetter, die Bedingungen in Sachen Fußball sind perfekt für uns.“

Über den Abschied von Paul Clement sagt der Kapitän: „Wir haben viele Leute, die uns helfen. Ich wusste gestern schon Bescheid, er hat mich gestern angerufen, das hat mich sehr gefreut. Schade, dass wir nur ein halbes Jahr zusammengearbeitet haben.“

Wie viele Winter-Trainingslager wird Lahm noch mitmachen - Stichwort Karriereende? „Das werden wir sehen. Aktuell noch das jetzige und dann noch eines.“

+++ Der Wechsel von Co-Trainer Paul Clement in die Premier League zum walisischen Verein Swansea City, wo er neuer Chefcoach werden soll, steht vor dem Abschluss, entsprechend wird Carlo Ancelottis Sohn Davide aller Voraussicht nach neuer erster Co-Trainer des Rekordmeisters. „Für mich ist das etwas Besonderes“, gibt er zu. Aber seine Arbeit werde sich nichts ändern. Den Abschied von Clement findet Davide Ancelotti „schade“.

+++ 10.24 Uhr, die Bayern sind angekommen am Flughafen! Carlo Ancelotti gibt den Fans noch fleißig Autogramme. Ebenso werden Renato Sanches und David Alaba umringt.

Einige Bayern-Stars reisen direkt aus dem Urlaub nach Doha

+++ Übrigens: Einige Bayern-Stars reisen gar nicht von München in Richtung Doha, sondern fliegen direkt aus dem Urlaub weiter nach Katar. Dazu gehören unter anderem Frank Ribéry, Arjen Robben, Robert Lewandowski, Manuel Neuer, Arturo Vidal, Mats Hummels, Rafinha, Thiago und Douglas Costa.

+++ Wir sind bereits vor Ort im Erdinger Moos und starten hier unseren Live-Stream vom Flughafen, sobald der FC Bayern eintrifft. Hier verpassen Sie nichts!

+++ Das erste offizielle Training in Katar findet am Mittwoch statt. Dabei rückt besonders Kingsley Coman in den Fokus - er soll nämlich weitere Schritte in Richtung Comeback machen.

+++ Der FC Bayern reist am Dienstag mit dem Lufthansa-Flug LH 2570 in Richtung Katar ab. Wir berichten hier im Live-Stream vom Flughafen München, so können Sie hautnah bei Abflug der FCB-Stars dabei sein und die letzten Statements auf heimischen Boden verfolgen.

+ Der FC Bayern bereitet sich in der „Aspire Academy for Sports Excellence“ auf die Rückrunde vor. © picture alliance / dpa +++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker aus dem Trainingslager des FC Bayern in Doha (Katar). Der Rekordmeister wird sich einmal mehr im Emirat am Persischen Golf auf die Rückrunde der Bundesliga vorbereiten. Vom 3. bis zum 11. Januar bezieht die Mannschaft von Cheftrainer Carlo Ancelotti in der „Aspire Academy for Sports Excellence“ ihr Quartier. Gegen Ende des Trainingslagers wird auch Uli Hoeneß zum Bayern-Tross stoßen.

In unserem Ticker halten wir Sie darüber auf dem Laufenden, was sich rund um die Bayern tut - auf und abseits des Platzes. Bei uns verpassen Sie nichts!

