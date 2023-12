Welcher Bayern-Star muss vor Zaragoza zittern?

Von: Philipp Kessler, Manuel Bonke

Drucken Teilen

Der Spanier Bryan Zaragoza wechselt im Sommer zum FC Bayern - und macht damit jetzt schon sanften Druck auf die aktuellen Flügel-Stars.

München – Gleich spielt’s Granada. Eine österreichische Redewendung, die so viel bedeutet wie: Bald gibt es Konsequenzen. So könnte man auch den ersten größeren Transfer von Christoph Freund (46) als Sportdirektor des FC Bayern deuten. Der Österreicher verpflichtete in dieser Woche Bryan Zaragoza (22) vom… FC Granada!

Der spanische Nationalspieler mit dem englischen Vornamen unterschrieb einen Fünfjahresvertrag und soll ab der kommenden Saison für Wirbel auf den Münchner Außenbahnen sorgen. Ein Überraschungstransfer, der auch als kleines Druckmittel - Zaragoza ist 1,64 Meter - auf die aktuellen Flügel-Stars des FC Bayern gesehen werden kann. Denn mit Ausnahme von einem überzeugt in dieser Saison keiner so richtig. Die tz macht den Check.

Welcher Bayern-Star muss vor Zaragoza zittern?

Kingsley Coman (27/18 Spiele, 4 Tore, 3 Vorlagen): Der Franzose scheut keine Eins-gegen-Eins-Duelle. Er bringt Dynamik auf die rechte Flanke der Bayern. Im Vergleich zur Vorsaison zeigt sich Coman leicht verbessert. Aber: An seiner Effizienz muss er noch immer arbeiten. Seine große Schwachstelle ist die letzte Aktion, ob Torabschluss oder Vorlage. Trotzdem ist Coman als Teil des Mannschaftsrats unglaublich wichtig für das Gefüge im Team.

Leroy Sané (27/20 Spiele, 9 Tore, 7 Vorlagen): Unter Trainer Thomas Tuchel (50) blüht der DFB-Star so richtig auf. Auch das Zusammenspiel mit Superstürmer Harry Kane (30) läuft prächtig. Sané, momentan der beste Flügel-Profi der Bayern, spielt in dieser Saison so stabil wie noch nie seit seinem Wechsel zum FC Bayern 2020. Offen, wie nachhaltig die aktuell seit Monaten anhaltende Top-Leistung ist. Fakt ist: Sein Vertrag läuft 2025 aus. Bayern hat bereits öffentlich signalisiert, mit ihm verlängern zu wollen. Die Spielerseite hat dabei allerdings noch keinen Stress.

Bryan Zaragoza wechselt im Sommer 2024 vom FC Granada an die Säbener Straße. © IMAGO/Jose Breton

Bryan Zaragoza kommt im Sommer: Aber Leroy Sané überflügelt alle

Mathys Tel (18/18 Spiele, 6 Tore, 3 Vorlagen): Der französische Shootingstar zählt anhand seiner Scorerwerte zu den effizientesten Angreifern in den europäischen Top-Ligen. Tuchel wäre im Sommer zwar einer Leihe nicht abgeneigt gewesen, mittlerweile ist der Coach aber froh, Tel im Kader zu haben. Vor allem als Joker ist das Offensiv-Juwel in dieser Saison Gold wert. Bei den bisherigen vier Startelf-Einsätzen konnte er noch nicht so glänzen. Allerdings: Ihm gehört die Zukunft.

Serge Gnabry (28/10 Spiele, 1 Tor): Ihn warf in dieser Saison vor allem ein Unterarmbruch zurück. Seitdem sucht er seinen Rhythmus. Gnabry blieb bisher weit hinter den Erwartungen. „Jetzt gilt es für Serge, Biss zu zeigen“, sagte Tuchel kürzlich. Klar ist: Die aktuelle Situation wurmt Gnabry selbst. Seitdem er bei Bayern ist, hat er jede Saison zweistellig getroffen. Vor allem im Finish der vorherigen Spielzeit war er ein wichtiger Faktor, dass Bayern noch Meister geworden ist. Um mehr Selbstvertrauen zurückzugewinnen, helfen: Tore. Philipp Kessler, Manuel Bonke