„Sommer oder nix“: DAZN-Kommentator Platte mit klarer Meinung zu möglichem neuem Bayern-Torwart

Von: Florian Schimak

Die Bundesliga geht wieder los! Bleibt der FC Bayern das Nonplusultra, wer kommt als Neuer-Ersatz und was kann man vom BVB erwarten? tz.de hat mit DAZN-Kommentator Jan Platte gesprochen.

München – Endlich! Ab nächsten Freitag (20.) rollt endlich wieder der Ball in der Bundesliga. Die WM-Pause ist passé und der Kampf um die Deutsche Meisterschaft geht weiter.

Zum Auftakt ins Jahr 2023 gibt‘s gleich zu Beginn einen Kracher: RB Leipzig empfängt den FC Bayern (20 Uhr, live und exklusiv auf DAZN). Vor allem der Rekordmeister hat eine bewegte Winterpause hinter sich. Nicht nur das bittere WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft, die gespickt ist mit Bayern-Stars. Auch das fast schon tragische Verletzungspech der Münchner während und nach dem Turnier in Katar stellt den Tabellenführer vor große Aufgaben.

Bundesliga-Tabelle vor dem Start ins Jahr 2023

1. FC Bayern München +36 34 Punkte 2. SC Freiburg +8 30 Punkte 3. RB Leipzig +9 28 Punkte 4. Eintracht Frankfurt +8 27 Punkte 5. Union Berlin +4 27 Punkte

Daher hat sich tz.de mit Jan Platte unterhalten, um mit dem DAZN-Kommentator über die Bundesliga-Rückrunde, den FC Bayern und seine ärgsten Konkurrenten zu sprechen. Dabei freut sich der 46-Jährige vor allem auf eine Personalie ganz besonders. Diese hat dabei wenig mit den Bayern oder Julian Nagelsmann zu tun.

Um wen es sich dabei handelt, das erfahrt ihr im folgenden Exklusiv-Interview. Außerdem spricht tz.de mit Platte über die möglichen Ersatzkandidaten von Manuel Neuer.

Jan Platte unterhielt sich vor dem Bundesliga-Start 2023 mit tz.de © DAZN

DAZN-Kommenator Jan Platte im Exklusiv-Interview: „Beim FC Bayern darf nicht mehr viel passieren“

Herr Platte, am Freitag in einer Woche startet die Bundesliga ins neue Jahr. Der FC Bayern absolvierte gerade ein stimmungsvolles Trainingslager. Die obligatorische Frage: Kann am Saisonende einen anderen Meister als die Münchner geben?

Jan Platte: Wenn alles normal läuft, dann heißt auch nach dieser Saison wieder der Meister FC Bayern München. Ich habe zuletzt viele lachende Bayern-Spieler auf Fotos gesehen, die Stimmung scheint dort tatsächlich bestens zu sein. Auch die DFB-Stars scheinen das, was da in Katar passiert ist, abgehakt zu haben. Aber ich erlaube mir ein erstes Urteil erst nach dem ersten Spiel gegen RB Leipzig am Freitag (20. Januar auf DAZN)

Mit Lucas Hernandez, Sadio Mané, Noussair Mazraoui und Kapitän Manuel Neuer fehlen die Bayern aber vier Hochkaräter. Kann der Kader des Rekordmeister solche Ausfälle auffangen?

Viel darf nicht mehr passieren, das ist klar. Man kann auch mit Sven Ulreich in die Rückrunde gehen, aber der kann sich ja auch schnell mal verletzten. Der FC Bayern benötigt einen weiteren Torhüter! Einer, der nicht mit schlotternden Knien im Achtelfinale – oder wenn es gut läuft, auch im Viertelfinale oder Halbfinale – der Champions League zwischen den Pfosten steht. Das hat Julian Nagelsmann kürzlich ja auch gesagt, dafür sind die Ansprüche beim FC Bayern auch viel zu hoch. Insgesamt finde ich die Mannschaft der Münchner immer noch gut, aber lass noch zwei wichtige Spieler ausfallen, dann wird es ganz eng.

Jan Platte (l.) hält große Stücke auf Yann Sommer und sieht diesen als richtige Alternative für den FC Bayern. © DAZN/IMAGO / Sven Simon

FC Bayern: Blind-Transfer ein „kluger Neuzugang“ – DAZN-Kommenator Platte lobt Brazzo

Mit Daley Blind kam im Winter immerhin ein erfahrener Mann.

Das ist ein kluger Neuzugang, ohne, dass er jetzt bereits für die Bayern aufgelaufen ist. Bei der WM war er für die Niederlande nicht verkehrt und hat schon viel erlebt. Dennoch fehlen Julian Nagelsmann wichtige Spieler und im Februar wartet in der Königsklasse gleich schon Paris Saint-Germain mit Lionel Messi, Neymar und Kylian Mbappé. Und wir alle wissen, wie wichtig ein erfolgreiches Abschneiden in der Champions League für die Befindlichkeiten an der Säbener Straße ist.

Wäre die Verpflichtung von Yann Sommer im Winter ein weiterer cleverer Transfer der Bayern?

Was Sommer in den vergangenen 18 Monaten gezeigt hat, das rechtfertigt das Interesse der Bayern in jedem Fall. Ihn könntest du bedenkenlos in den großen Spielen bringen, da bin ich mir sicher. Spannend wäre es dann, wenn Manuel Neuer nach seiner Verletzung zu kommenden Saison zurückkehrt. Es hängt aber davon ab, wie gut und wie schnell sich Neuer von seinem Schien- und Wadenbeinbruch erholt. Zwar steht der Reha-Plan, aber man weiß ja trotzdem nicht, wie fit er dann zurückkommt. Allerdings hat Neuer auch schon bewiesen, dass er nach Verletzungen recht schnell wieder auf Top-Niveau agieren kann.

FC Bayern: „Sommer oder nix“ – DAZN-Kommenator Jan Platte mit klarer Meinung zu Bayern-Transfers

Aber könnte eine Verpflichtung von einer klaren Nummer 1 im kommenden Sommer nicht zu Problemen führen?

Yann Sommer ist jetzt nicht unbedingt als „Streithahn“ bekannt. (lacht) Er ist ein cooler, besonnener und sympathischer Typ. Sollte sich die Gemengelage nach der Saison dann so darstellen, dass Neuer wieder voll und ganz fit ist, dürften alle Beteiligten eine Lösung finden. Für mich würde ein Transfer von Yann Sommer zum FC Bayern aus sportlicher – und aus menschlicher Sicht absolut Sinn ergeben. Er würde gut reinpassen.

Sollten sich Borussia Mönchengladbach und die Bayern bei Yann Sommer nicht einigen können, wer wäre dann die beste Option für die Münchner?

Ich hätte mir kurz nach der WM Dominik Livakovic gut an der Säbener Straße vorstellen können. Der spielt ja immer noch bei Dinamo Zagreb. Aber wahrscheinlich hat der dort ein ordentliches Preisschild umgehängt bekommen, was die Bayern abgeschreckt hat. Das Thema Alexander Nübel und die Rückholaktion gestaltet sich meines Erachtens auch schwierig, er scheint sich in Monaco auch sehr wohl zu fühlen und das Verhältnis zu Toni Tapalovic soll dem Vernehmen nach ja auch nicht das beste sein. Keylor Navas wurde ja auch immer wieder gehandelt, aber PSG wird den Teufel tun und ihn zum direkten Konkurrenten ausleihen. So muss man fast zum Entschluss kommen: Sommer oder nix! (lacht) Spaß beiseite, aber die Bayern müssen was tun. Es sind nur noch zwei Wochen ...

Jan Platte im Exklusiv-Interview: „Wie schön ist es, dass Haller zurück ist?“

Kommen wir zur Bundesliga. Borussia Dortmund, der ewige Rivale des FC Bayern, liegt lediglich nur auf Rang 6. Was ist vom BVB in diesem Jahr zu erwarten?

Ganz ehrlich? Ich freue mich sehr auf den BVB. Das hat vor allem einen Grund: Sebastien Haller! Der wird in der Rückrunde wieder im Kader der Dortmunder stehen. Ich finde, das ist einer der schönsten Geschichten dieser Saison. Ich bin so gespannt auf ihn. In der vergangenen Saison hat er bei Ajax bewiesen, was seine Qualitäten sind. Da hat er eine unglaubliche Leistung gezeigt und irre viele Treffer erzielt. Das BVB-System war ja im Sommer voll und ganz auf ihn ausgelegt, ehe der Schock von der Krebserkrankung kam. Aber wie schön ist das nun, dass er nach OP und Chemotherapie wieder auf dem Platz stehen kann? Er wird dem Spiel des BVB sehr guttun.

Hinter den Kulissen gibt‘s für Sebastian Kehl und Co. auch viel zu tun. Die Verträge von Mats Hummels, Marco Reus und Youssoufa Moukoko laufen allesamt im Sommer aus. Sehen wir alle drei in der kommenden Saison noch im BVB-Trikot?

Ich kann es mir nicht vorstellen, wenn ich ganz ehrlich bin. Vor allem, wenn man so mitbekommt, was medial so über Moukoko zu lesen ist, welche Summen da aus England im Umlauf sind. Die können einem jungen Menschen schon schnell mal den Kopf verdrehen. Da muss man sehen, welche Interessen das Management von Moukoko hat. Bei Hummels und Reus hat es auch nicht den Anschein, als sei man sich da auf irgendeiner Art und Weise schon über eine Vertragsverlängerung einig. Ich kann mit sehr, sehr gut vorstellen, dass einer der Erfahrene zum Ende seine Karriere nochmal einen anderen Weg einschlägt. Zuletzt war ja auch von einem Interesse an Reus vom Ronaldo-Klub Al-Nasr aus Saudi-Arabien zu lesen.

Mit dem SC Freiburg, Eintracht Frankfurt und Union Berlin stehen drei Überraschungsteams unter den ersten fünf der Liga. Kann einer dem FC Bayern in Sachen Meisterschaft wirklich gefährlich werden?

Ich würde gerne einen auf Spannung machen, aber mir fehlt – bei allem Respekt – tatsächlich die Vorstellungskraft, dass die Freiburger, Frankfurt oder Berlin am Ende die Schale in den Himmel recken. Die Eintracht spielt eine klasse Saison, das Team wirkt auch in sich gefestigt und ist noch in allen drei Wettbewerben vertreten. Auch der Sportclub ist noch überall dabei, da funktioniert im und um das Team alles. Ich traue beiden Teams am Ende der Saison tatsächlich einen Champions-League-Platz zu.

Und RB Leipzig unter dem neuen Sportdirektor Max Eberl?

Gut, der wird die Tore nicht selbst schießen können. (lacht) Das Duo Marco Rose und Eberl hat in Gladbach schon bestens funktioniert, auch wenn es nach nur einer Saison schon gesprengt wurde. In Leipzig freut sich die Mannschaft auf Eberl, auch wenn dieser dort in der Rückrunde erstmal wenig Effekt auf die sportlichen Ergebnisse haben wird. In Gladbach hat er über ein Jahrzehnt herausragende Arbeit geleistet und man RB nur dazu beglückwünschen. Auch wenn Christopher Nkunku noch ausfallen wird, ich freue mich sehr auf das erste Spiel zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern.

Interview: Florian Schimak