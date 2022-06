Wechsel-Karussell beim FC Bayern wird immer wilder: Jetzt fällt der Name Kane

Von: Alexander Kaindl

Wer kommt, wer geht, wer bleibt? Der FC Bayern München steht vor einem spannenden Transfer-Sommer. Möglicherweise spielt sogar Harry Kane eine Rolle.

München – Spannende Tage an der Säbener Straße: Der FC Bayern München startet schon bald wieder mit der Vorbereitung auf die neue Saison, bis dahin sind aber noch etliche Fragen rund um den Kader des Deutschen Meisters zu beantworten. Was wird aus Robert Lewandowski? Verlängert Serge Gnabry seinen auslaufenden Vertrag? Kommt Sadio Mané? Und wann wird Ryan Gravenberch offiziell vorgestellt?

FC Bayern München: Spannender Transfersommer mit Lewandowski, Gnabry und Mané

Es ist Bewegung im Transfer-Karussell und die Bayern selbst schieben kräftig an. Vieles scheint derzeit vom größtmöglichen Dominostein abzuhängen: Weltfußballer Lewandowski. Der Pole hatte sich zuletzt öffentlich klar gegen einen Verbleib in München ausgesprochen, ein Barcelona-Wechsel in diesem Sommer scheint unausweichlich. Wenn Bayern also Lewandowski verkauft – was passiert dann?

Ursprünglich hatten die Bayern offenbar geplant, einen möglichen Abgang des Superstürmers mit zwei Spielern abzufangen: Liverpools Mané und Stuttgarts Sasa Kalajdzic. Doch offenbar soll Letzterer nicht der einzige klassische Mittelstürmer sein, den die Münchner auf dem Zettel haben.

FC Bayern München erkundigt sich offenbar nach Harry Kane

Wie Transfer-Insider Alfredo Pedulla berichtet, soll man sich nach Harry Kane erkundigt haben! Eine Bayern-Offensive mit dem englischen Topstürmer, der jüngst auch beim 1:1 gegen Deutschland in der Nations League traf?

Recht viel mehr als ein „Erkundigen“ scheint es bei Kane nicht zu sein. Denn die Bayern-Bosse wissen: Der Goalgetter von Tottenham ist richtig, richtig teuer. Es wäre nicht der erste Sommer, in dem es Gerüchte um den klassischen Neuner gibt. Kane wurde schon mit allen möglichen Topklubs dieser Welt in Verbindung gebracht, Ablösesummen von 100 Millionen Euro und weit darüber hinaus waren den Spurs nie genug.

Wechsel-Chaos beim FC Bayern wird immer wilder: Jetzt fällt der Name Kane

Das wird in diesen Wochen nicht anders sein. Der England-Kapitän hat in London außerdem noch einen Vertrag bis 2024. Wer ihn also jetzt verpflichten möchte, muss richtig viel Geld auf den Tisch legen – ein Szenario, das aktuell nicht zu den Bayern passt.

Kane wird im internationalen Vergleich zwar häufig als überschätzt bewertet, seine Quote spricht aber eine deutliche Sprache: Er hat 282 Spiele in der Premier League auf dem Buckel, dabei erzielte er 183 Tore und bereitete 47 weitere vor. In der Nationalmannschaft stand er 71 Mal auf dem Platz und erzielte beeindruckende 50 Treffer. Nun fehlen ihm nur noch drei, um den englischen Rekord einzustellen. Den hält aktuell übrigens niemand geringeres als Wayne Rooney (119 Spiele), den die Fans jüngst zum „größten britischen Fußballer aller Zeiten“ wählten.

Harry Edward Kane, MBE Geboren: 28. Juli 1993 (Alter: 28 Jahre), Walthamstow, Vereinigtes Königreich Mittelstürmer Vertrag bei Tottenham Hotspur bis: 30. Juni 2024 Marktwert: 100 Millionen Euro

Harry Kane zum FC Bayern München? Es gibt nur ein Argument für einen Wechsel

Das einzige Argument, das für einen Kane-Abschied aus Tottenham spricht: die fast schon unfassbare „Titelsammlung“ des 28-Jährigen. Kane hat sich in seiner Laufbahn zwar schon einige Male die Torjägerkrone aufgesetzt, aber noch keine einzige Trophäe mit einer seiner Mannschaften gewonnen. Das könnte er in München fast schon unter Garantie ändern. (akl)