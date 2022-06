FCB-Kandidat mit Timo Werner im Urlaub – Fans fordern: „Komm zu Bayern“

Konrad Laimer (l.) und Timo Werner amüsieren sich beim Baseball prächtig. © Screenshot Instagram/konradlaimer

Die Sommerpause lässt den Fußball-Profis Raum für individuelle Freizeitgestaltung. DFB-Star Timo Werner und Kumpel Konrad Laimer zieht es in die Staaten.

Los Angeles - Die Gerüchte sind nicht neu: Verschiedenen Medienberichten zufolge möchte der FC Bayern - vor allem in Person von Trainer Julian Nagelsmann - den Leipziger Konrad Laimer an die Säbener Straße locken. Der Österreicher will seinen Vertrag bei den Sachsen laut dem Kicker nicht verlängern.

Berichten von Sky zufolge will RB Leipzig seinen Mittelfeld-Motor aber auf keinen Fall in Richtung München ziehen lassen. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Nach Dayot Upamecano, Julian Nagelsmann und Marcel Sabitzer wäre Laimer schon der vierte „Raub“ von Seiten des Rekordmeisters.

Konrad Laimer und Timo Werner machen Urlaub in Los Angeles

Laimer hat noch Vertrag bis 2023, stellt sich RB quer, könnte der Transfer für die Bayern zu einem schwierigen Unterfangen werden. Der 25-Jährige schloss einen Abgang selbst ausdrücklich nicht aus. Momentan hat er genügend Zeit, sich Gedanken um seine Zukunft zu machen.

Die Sommerpause nutzt Laimer für einen Ausflug in die Vereinigten Staaten. Mit dabei: Kumpel und Ex-Teamkamerad Timo Werner. Ganze 90 Mal standen die beiden gemeinsam für Leipzig auf dem Platz. Die beiden zog es nach Los Angeles zu einem Baseball-Match der Profiliga MLB.

Konrad Laimer zum FC Bayern? RB Leipzig steht im Weg

Dabei bekannten sie klar Farbe und outeten sich als Fans der LA Dodgers, wie ein Instagram-Foto auf den Kanälen der beiden Kicker zeigt. Sogar der Klub selbst hieß Werner auf seiner Seite willkommen. In den Kommentaren zu Laimers Instagram-Post tummeln sich nicht wenige Fans des FC Bayern, die etliche Male eine deutliche Forderung äußern: „Komm zu Bayern!“

Käme es nur auf Laimer selbst an, wäre der Wechsel wohl schon in trockenen Tüchern. Doch die Situation ist ähnlich wie bei Robert Lewandowski: Aktuell ist sein Verein nicht gewillt, ihn vor Vertragsende abzugeben. Spielminuten müsste sich der Österreicher beim FC Bayern aber wohl hart erkämpfen, mit Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Neuzugang Ryan Gravenberch und Marcel Sabitzer gibt es eine Menge Konkurrenz. (epp)