Brazzo ist gefragt: FC Bayern verfolgt bei Neuer-Ersatz offenbar speziellen Zeitplan

Von: Florian Schimak

Wird der FC Bayern nach dem Ausfall von Manuel Neuer auf dem Transfermarkt nochmal aktiv? Die Münchner verfolgen dabei wohl einen speziellen Zeitplan.

München – Ob am vergangenen Freitag schon das Handy von Hasan Salihamidzic sturmgeklingt hat, ist nicht überliefert. An dem Tag, an Manuel Neuer sich beim Ski-Touren einen Unterschenkelbruch zuzog, dürfte Brazzo vermutlich noch keine Transferideen für den FC Bayern gehabt haben.

Doch die Verletzung des Kapitäns, der damit mindestens sechs Monate ausfallen wird, bringt die Bayern-Bosse in eine ungewollte Situation. Denn eigentlich wollte man in der Winter-Transferperiode nicht aktiv werden. Selbst durch den Kreuzbandriss von Lucas Hernandez beim WM-Auftakt Frankreichs sahen sich Salihamidzic und sein Team nicht zum Handeln gezwungen.

Manuel Neuer fällt aus: Wie reagiert der FC Bayern?

Der Neuer-Ausfall zwingt die Münchner Verantwortlichen nun allerdings dazu. Intern ist die Entscheidung gefallen, dass der FC Bayern im Januar noch einen Keeper verpflichten wird. Den Bossen ist es zu heikel, nur mit Sven Ulreich und dem 19-jährigen Johannes Schenk in die Rückrunde zu gehen. Denn neben Meisterschaft und DFB-Pokal will man auch in der Königsklasse den maximalen Erfolg.

Das Vertrauen in den 34-jährigen Ulreich ist zwar vorhanden. Zumal dieser erst kurz vor der WM seine Klasse unter Beweis gestellt hat. Doch traut man ihm an der Säbener Straße zu, in einem Achtelfinale der Champions League gegen Paris Saint-Germain mit den Superstars Neymar, Lionel Messi oder Kylian Mbappé zu glänzen?

Transfer beim FC Bayern: Soll eine neue Nummer eins kommen?

Diese Frage muss Salihamidzic in den kommenden Tagen vollumfänglich beantworten. Denn offenbar steht noch gar nicht fest, welchen Transfer-Weg die Bayern gehen wollen. Holen sie eine neue Nummer eins für die Zeit des Neuer-Ausfalls oder kommt ein erfahrener Mann hinter Ulreich?

Fraglich ist zudem, welche Keeper überhaupt zur Verfügung stehen. Die bisherigen Kandidaten sind allesamt schwierig zu bekommen oder haben aktuell wenig Lust, für den FC Bayern zu spielen. Keylor Navas beispielsweise wäre die erfahrene Variante, steht aber noch bei PSG unter Vertrag. Vor dem CL-Duell dürfen die Franzosen wohl keinen direkten Konkurrenten stärken wollen.

Alexander Nübel verspürt aktuell wenig Interesse, seine Zelte vorzeitig bei der AS Monaco abzubrechen und zu seinem Stammverein nach München zurückzukehren. Und Kroatiens WM-Held Dominik Livakovic, zu dem der FC Bayern angeblich schon Kontakt aufgenommen haben soll, wird sich nach dem WM-Aus nun erstmal in den Urlaub verabschieden.

Transfer für Neuer-Ersatz? FC Bayern verfolgt offenbar speziellen Zeitplan

Die Bayern-Bosse verfolgen nach Sky-Informationen daher den Zeitplan, dass die Entscheidung, welcher Keeper kommen soll, nicht in den nächsten Tagen fallen wird. Bis Ende Dezember will man sich Zeit lassen, dann soll allerdings Klarheit herrschen. Also noch zwei Wochen.

Dann hat der FC Bayern noch bis zum 31. Januar Zeit, einen Kandidaten an die Säbener Straße zu locken. Wer auch immer das sein wird. Spätestens in den vier Wochen wird Brazzos Handy dann aber kaum noch stumm sein. (smk)