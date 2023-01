Ablösefrei-Liste: Etliche Stars günstig zu haben – einen hat der FC Bayern schon an der Angel

Von: Alexander Kaindl

Teilen

Wie sieht der FC Bayern der Zukunft aus? Hasan Salihamidzic macht sich nicht nur über das aktuelle Transferfenster Gedanken. Einen Sommer-Transfer hat er wohl schon sicher.

München - Die Drähte laufen heiß! Im Januar hat das Transferfenster geöffnet, bis zum 31. des Monats können Spieler gekauft oder verkauft, ausgeliehen oder verliehen werden. Normalerweise hält sich der FC Bayern München im Winter gerne im Hintergrund. Verletzungen haben dafür gesorgt, dass es dieses Jahr aber anders ist.

Nach dem Kreuzbandriss von Lucas Hernandez hat sich der Rekordmeister mit Daley Blind aus Amsterdam verstärkt. Der Niederländer soll die Lücke, die der Weltmeister von 2018 reißt, schließen. Heißt konkret: In der Innenverteidigung oder hinten links einspringen, wenn Not am Mann ist. Weitaus komplizierter ist die Baustelle im Tor: Manuel Neuer fällt nach seinem Unterschenkelbruch lange aus, die Bayern sind auf der Suche nach einem Ersatz. Ein möglicher Transfer von Yann Sommer gestaltet sich aber als schwierig.

Transfer-Planungen beim FC Bayern München: Hasan Salihamidzic blickt auch schon Richtung Sommer

Bei all den aktuellen Themen liegt der Fokus von Sportvorstand Hasan Salihamidzic sicher auch schon auf dem Sommer. Wie sieht das Gesicht des FC Bayern in der Zukunft aus? Gelingt den Münchnern erneut ein Sensations-Deal wie bei Sadio Mané? Oder geht man eher in Richtung Schnäppchen?

Zum jetzigen Zeitpunkt (11. Januar) gibt es etliche Topspieler, die nur noch ein halbes Jahr Vertrag haben. Nach FIFA-Statuten darf man mit Akteuren, deren Vertrag zum 30. Juni eines Jahres endet, ab dem 1. Januar in Verhandlungen treten. Möglicherweise haben Brazzo und sein Team um den Technischen Direktor Marco Neppe ja schon die eine oder andere Idee, welchen Spieler man ablösefrei zum FCB lotsen könnte?

Sportvorstand des FC Bayern: Hasan Salihamidzic. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Ablösefrei-Liste: Etliche Topspieler mit auslaufenden Verträgen - Was macht der FC Bayern?

Wir haben eine Liste mit Stars zusammengestellt, die im Sommer ablösefrei wären, wenn sie ihren zum 30. Juni 2023 auslaufenden Vertrag vorab nicht doch noch verlängern. Die Bayern könnten das eine oder andere Top-Schnäppchen landen.

Spieler Verein Position Marktwert (in Mio. Euro) Milan Skriniar (27) Inter Mailand Innenverteidiger 60 Lionel Messi (35) Paris Saint-Germain Rechtsaußen 50 Youri Tielemans (25) Leicester City Zentrales Mittelfeld 40 Jorginho (31) FC Chelsea Zentrales Mittelfeld 35 Karim Benzema (35) Real Madrid Mittelstürmer 35 Evan N'Dicka (23) Eintracht Frankfurt Innenverteidiger 32 Marcus Thuram (25) Borussia M'gladbach Mittelstürmer 32 Youssoufa Moukoko (18) Borussia Dortmund Mittelstürmer 30 Daichi Kamada (26) Eintracht Frankfurt Offensives Mittelfeld 30 Konrad Laimer (25) RB Leipzig Zentrales Mittelfeld 28 Roberto Firmino (31) FC Liverpool Mittelstürmer 28 Ilkay Gündogan (32) Manchester City Zentrales Mittelfeld 25 Caglar Söyüncü (26) Leicester City Innenverteidiger 22

FC Bayern München: Ablösefrei-Transfers von Topstars quasi ausgeschlossen

Auf der Liste finden sich einige prominente Spieler, allen voran natürlich Lionel Messi. Der argentinische Weltmeister ist beim FC Bayern natürlich kein Thema, nachdem man sich in der Vergangenheit auch schon gegen einen Transfer von Cristiano Ronaldo entschieden hatte. In München möchte man nicht den einen Spieler, der sämtliche Aufmerksamkeit auf sich zieht und das Gehaltsgefüge sprengt.

Auch ein Transfer von Ballon-d‘Or-Gewinner Karim Benzema ist unrealistisch. Generell dürften die Bayern in Sachen ablösefreie Spieler eher ein Auge auf Akteure werfen, die aktuell in der Bundesliga spielen oder früher dort schon einmal Erfahrung gesammelt haben.

Ablösefreie Sturm-Lösung für den FC Bayern? Naheliegendster Kandidat soll kein Thema mehr sein

Wo gibt es Baustellen? Klar, im bayerischen Sturmzentrum. Eric Maxim Choupo-Moting macht seine Sache zwar außerordentlich gut, die Fußstapfen von Robert Lewandowski sind aber enorm groß. In München wird immer wieder der Name Harry Kane diskutiert - der Engländer von Tottenham Hotspur wäre für Verantwortliche wie Fans wohl eine Traumlösung. Aber: Ein Spieler dieser Güteklasse kostet neben einem üppigen Gehalt auch eine enorme Ablösesumme.

Preiswertere Lösungen würde es dagegen in der Bundesliga geben: Gladbachs Marcus Thuram, aktuell zehn Saisontore, wäre im Sommer ablösefrei. Der Franzose wurde immer wieder mit den Bayern in Verbindung gebracht, soll inzwischen aber kein Thema mehr sein. Auch über Youssoufa Moukoko und den FCB gibt es Gerüchte. Mehr als Spekulationen dürfte es in diesem Zusammenhang aber auch nicht geben. Nach jetzigem Stand erscheint es unwahrscheinlich, dass die Bayern auf eine ablösefreie Sturm-Lösung setzen. Es würde zwar noch den ehemaligen Hoffenheimer Roberto Firmino geben - eine klassische Neun, mit der man in München die vergangenen Jahre immer gut gefahren ist, ist aber auch er allein wegen seiner Spielweise nicht.

Die größten Flop-Transfers des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

FC-Bayern-Transfers: Ablösefreie Verteidiger? Evan N‘Dicka als interessante Option

Mit Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez und Daley Blind haben die Bayern inzwischen fünf Spieler, die in der Innenverteidigung eingesetzt werden können. Der Schein trügt aber. Hernandez ist verletzt, Blind hat vorerst nur bis Saisonende unterschrieben und Pavard wird immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Außerdem ist er - gegen seinen Willen - eher als Rechtsverteidiger eingeplant. So könnten aus fünf Innenverteidigern plötzlich schnell zwei werden.

Falls man nach einer ablösefreien Lösung in der Innenverteidigung Ausschau hält, wäre der ehemalige Freiburger Caglar Söyüncü möglicherweise eine Alternative. Schon im Breisgau spielte er sich mit seiner robusten Art in den Vordergrund. Der Türke wird aktuell aber eher mit einem Wechsel zu Atletico Madrid in Verbindung gebracht. Naheliegender wäre möglichweise noch Evan N‘Dicka aus Frankfurt. Der Franzose zählt zu den besten Bundesliga-Verteidigern und wäre im Sommer ebenfalls ablösefrei. Es würde auch in seiner Karriereplanung passen, mit den Bayern den nächsten großen Schritt zu gehen. Bislang gab es bereits lose Gerüchte - heiß ist das Thema noch lange nicht. Das wirft die Frage auf: Tüfteln die Bayern da schon im Hintergrund? Beim Blind-Transfer sickerte vorab so gut wie gar nichts nach außen. Ganz nach dem Geschmack der Münchner Bosse.

Ablösefrei-Liste: Etliche Stars günstig zu haben – einen hat der FC Bayern schon an der Angel

Ganz im Gegensatz dazu steht ein anderer Name: Natürlich Konrad Laimer! Der Österreicher wäre bereits im Sommer 2022 beinahe an der Säbener Straße gelandet. Damals konnte man sich mit RB Leipzig aber nicht einig werden.

Dass Laimer im Sommer 2023 ablösefrei nach München wechselt, gilt als ausgemachte Sache. Diesen Neuzugang hat Salihamidzic also schon an der Angel, womöglich wird er sogar noch in den kommenden Wochen präsentiert. Ob bis zum Sommer noch ein weiterer Ablösefrei-Deal hinzukommt, wird die Zeit zeigen. (akl)