16-jähriges Top-Talent aus Dänemark wechselt zum FC Bayern München

Von: Marinus Savary

Jensen läuft ab Sommer 2022 für den FCB auf. © FC Bayern München

Der FC Bayern München verpflichtet Jonathan Asp Jensen vom FC Midtjylland. Der 16-Jährige wechselt in die Jugendabteilung und hat einen langfristigen Vertrag unterschrieben.

München - Der FC Bayern München stellt weiter die Weichen für die Zukunft. Nach mehreren Vertragsverlängerungen und Neuzugängen für das Nachwuchsleistungszentrum in der Ingolstädter Straße gab der Klub mit Jonathan Asp Jensen vom FC Midtjylland die nächste Verstärkung bekannt.

Der 16-jährige Mittelfeldspieler wird ab Sommer in der Jugendabteilung angreifen und ist langfristig für den Kader der Profis vorgesehen. Aufgrund der Regelungen für Jugendspieler ist sein Vertrag zunächst auf drei Jahre begrenzt. Nach Informationen von Fussball Vorort/FuPa Oberbayern bezahlt der Rekordmeister für den Mittelfeldspieler unter einer Million Euro Ablöse. Jensen ist Junioren-Nationalspieler und hat in vier Spielen für die dänische U16 drei Treffer erzielt.

Top-Talent Jensen ist schon lange auf dem Radar des FC Bayern München

„Wir haben Jonathan über einen langen Zeitraum sehr intensiv beobachtet. Der FC Midtjylland ist bekannt für seine hervorragende Nachwuchsarbeit, und wir freuen uns, dass ein vielversprechendes Talent mit besonderen Fähigkeiten auf seiner Position an unsere Akademie kommt“, lobt Campus-Leiter Jochen Sauer den Neuzugang. Der Sportliche Leiter am Campus, Holger Seitz, merkt zusätzlich an: „Ihn zeichnet eine hohe Spielintelligenz aus, er ist sehr laufstark und torgefährlich. Physisch sehen wir noch einiges Entwicklungspotential bei ihm“.

Auch Jensen freut sich auf seinen neuen Arbeitgeber: „Der FC Bayern gehört zu den besten Klubs der Welt. Dort nun meine nächsten Entwicklungsschritte absolvieren zu können, macht mich stolz und glücklich zugleich."