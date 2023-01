Kein Neuer-Ersatz? Nagelsmann schlägt Alarm: „Haben die Pflicht, einen Torhüter zu holen“

Bayern-Trainer auf der PK

Der FC Bayern hat sein Trainingslager in Doha absolviert. Trainer Julian Nagelsmann zeigt sich sehr zufrieden. Allerdings fordert er einen neuen Keeper.

München/Doha – Am Donnerstagvormittag sah man in Doha einen entspannten Julian Nagelsmann, der sich gewohnt gesprächig zeigte. Die letzte Pressekonferenz des FC Bayern vor dem Heimflug nach München diente als Zusammenfassung der vergangenen sieben Tage, die der Rekordmeister in Katar verbrachte.

Name: Julian Nagelsmann Alter: 23. Juli 1987 (35 Jahre) Verein: FC Bayern München (Vertrag bis 2026) Bisherige Stationen: TSG Hoffenheim (bis 2019) - RB Leipzig (bis 2021) - FC Bayern München (seit 2021) Bisherige Erfolge: Deutscher Meister (2021)

FC Bayern absolviert Trainingslager in Doha: Nagelsmann hat „viele Wünsche“

Auch wenn das Wetter eher untypisch recht regnerisch war, sind die Bayern-Verantwortlichen mit dem Trainingslager mehr als zufrieden. Vor allem die Stimmung im und um das Team herum lobte Nagelsmann am Donnerstag ausdrücklich. Auch wenn am Ende der eine oder andere Star etwas kürzertreten musste.

Für das Testspiel gegen RB Salzburg am Freitagabend stehen bis auf Matthijs de Ligt alle Spieler zur Verfügung. Der Niederländer fällt mit einer Sprunggelenksverletzung aus. Auch Leon Goretzka ist fit, der Mittelfeld-Star war zuletzt angeschlagen.

Für den Coach ist diese Partie gegen den österreichischen Top-Klub bereits ein klarer Gradmesser für den Rückrundenauftakt am 20. Januar. Der Trainer verriet zudem, dass er sich mit seinem Team bereits jetzt schon intensiv mit RB Leipzig beschäftige. In der freien Zeit im Trainingslager schnitt er mit seinen Co-Trainer Video-Material zusammen.

+ Julian Nagelsmann (l.) fordert mit Nachdruck einen Ersatz für Manuel Neuer. © Screenshot/Twitter/@fcbayern/IMAGO / RHR-Foto

Julian Nagelsmann im Trainingslager in Doha über ...

... die gute Stimmung im Team: „Es ist gut zu hören, wenn Leute aus dem Staff sagen, die schon viele Trainingslager absolviert haben, ‚Es war das beste bisher‘. Das ist ein guter Indikator. Trotz der Intensität. Ich hab auch dazugelernt. Ich ziehe nicht mehr jede Aktion durch.“

... Neuzugang Daley Blind: „Er wird natürlich morgen spielen. Er braucht noch etwas Zeit, weil auch die Trainingsintensität höher ist. Man sieht, dass er eine große Erfahrung hat, viel Ruhe am Ball. Er wird der Neuzugang sein, den wir uns vorgestellt haben.“

... den Stand bei Sadio Mané: „In meinem Kopf ist es so, dass er im Hinspiel gegen Paris noch nicht spielt. Aber es gibt eine gewisse Resthoffnung.“

Transferpläne des FC Bayern? Nagelsmann schlägt Alarm: „Haben die Pflicht, einen Torhüter zu holen“

... die vielen Verletzungen und mögliche Transfers: „Wir haben vier extreme Ausfälle. Ich hab natürlich viele Wünsche, auch wenn Sadio Mané früher wieder zurückkommen wird. Auch Noussair Mazrauoi wird keine Ewigkeit ausfallen. Es ist unser Job, den Markt zu filtern. Aber ich finde es generell als deutschen Klub schwer, im Winter in den Transferregalen zu wühlen. Die Marktlage ist komplex, weil andere Klubs auch Spieler suchen – und der Torwartemarkt ist besonders komplex, weil es dafür wenige Spieler gibt. Wir versuchen, was zu machen. Unabhängig dann davon, wer dann die Nummer eins oder die Zwei wird. Ulle hat das im Trainingslager wieder gut gemacht, auch die Spiele davor schon. Aber wir haben die Pflicht, einen Torwart zu holen. Wir haben hinter Ulreich sehr talentierte Spieler, aber auch sehr junge. Generell bin ich ein Fan davon, die Augen und Ohren offenzuhalten, falls überall noch etwas geht.“

... den Stand bei Yann Sommer: „Es hat sich nichts geändert. Es gibt keinen Verein, der gerne seine Keeper abgibt. Ich würde gerne etwas verkünden, aber es gibt nichts. Ich brauche da noch ein bisschen Geduld.“

Geduld ist ein gutes Stichwort. Zwar hat das Transferfenster noch bis zum 31. Januar auf, doch der Trainer hätte lieber heute als morgen einen zweiten Keeper neben Sven Ulreich. tz weiß: 1A-Torwartlösung ist und bleibt Yann Sommer. Kevin Trapp war nie ein Thema beim FC Bayern.

... über Choupo-Moting: „Ich habe heute mit ihm gesprochen und ihm gesagt, er solle sich seinen Fleiß behalten. Dann wird er auch in der Rückrunde eine tragende Rolle spielen. Seit er regelmäßig spielt, ist er auf einem Top-Niveau. Es ist gut, wenn man mit ihm Gespräche führt und den Vertrag verlängern will. Alleine, wenn man sich seine Quote anschaut.“ (smk,pk)

