Karriereende von Neuer? Von wegen: Comeback-Plan des Bayern-Stars steht bereits

Es ist ein großer Unterschied ob man einfach wieder gesund ist oder zu 100% fit.Man hat diese Verletzungen im Kopf.Ich pers. bin gespannt ob ein Neuer in einer brenzligen Situation (oder wenn einer allein auf ihn zuläuft) wirklich alles riskiert um ein Gegentor zu verhindern.Sollte (!) er dies nicht mehr können (was sicher kein Zeichen von Schwäche wäre) sollte man sich in Ruhe zusammen setzen und ein Kahn (der diese Problematik ohne Vorwand ansprechen kann) Ihm erklären dass es besser wäre aufzuhören.

Irgendwo verstehe ich manche Fußballer einfach nicht. Klar mag man sich bei Schürrle, Jansen oder Reinhartz auch fragen, ob sie je wirklich für ihren Job gebrannt haben oder einfach nur gerne die Kohle mitgenommen haben. Andererseits fragt man sich auch, warum manche ihr eigenes Denkmal einreißen, anstatt halbwegs in "Würde" abzutreten und nicht als Karikatur ihrer selbst zu enden.

Neuer hat alles erreicht, Weltmeister, zweifacher CL-Sieger, mehrfacher Meister und Pokalsieger sowie Mit-Rekordwelttorhüter. Glaubt er wirklich, dass er noch einmal das Niveau von 2013/14 erreicht? Wahre Weltklasse hat man schon länger nicht mehr von ihm gesehen, die Reflexe lassen nach und die Geschwindigkeit auch. Schon vor der WM fehlte es auffällig vielen seiner Zuspiele an Präzision. Bei der WM war er kein Rückhalt, vielmehr hatte er bei vielen Gegentoren Aktien mit im Spiel und trägt letztendlich am frühen Ausscheiden auch eine nicht unerhebliche Mitschuld. Was will er also?

Glaubt er wirklich, er könne die EM nächstes Jahr noch spielen? Wenn es nach dem Leistungsprinzip geht - und da bleibt Flick gar nichts anderes übrig - dann wird bei der EM höchstwahrscheinlich nicht Neuer im Tor stehen.

Ich bin jetzt nicht der große Sommer Fan, er ist in meinen Augen schlicht zu klein und deshalb kommt er an manche Bälle einfach nicht ran, die einer mit 10 Zentimetern mehr noch ums Aluminium lenkt. Aber als Übergangslösung ist er sicherlich nicht verkehrt. Meine Wunschlösung wäre aber tatsächlich Trapp. Auch wenn man für ihn tiefer in die Tasche greifen müsste, aber dann hätte man wenigstens für 3-5 Jahre Ruhe, zumal die Liste der Weltklassekeeper jetzt auch nicht so wahnsinnig lang ist.

Klar wäre Trapp deutlich teurer. Sagen wir mal 10-12 Mio. dürften mehr als fair sein. Schließlich müsste Frankfurt auch bedenken, dass es für Trapp eine einmalige Chance wäre, Meister, vielleicht sogar CL-Sieger und Stammkeeper in der N11 zu werden. Diese Chance dürften sie ihm nicht verbauen. Wenn Trapp Stammkeeper bei Bayern wäre, wäre er automatisch der heißeste Kandidat für die N11.

Auf Neuer darf man da keine Rücksicht nehmen. Egal wer kommt, wenn derjenige eine top Rückrunde spielt, gibt es überhaupt keinen Grund, Neuer wieder reinzubringen und ich finde, das muss man jedem potentiellen Kandidaten auch sagen. Bei einer top Rückrunde müsste Neuer der Herausforderer sein, nicht umgekehrt! Das gilt für Sommer, Nübel und insbesondere für Trapp.

Bei Nübel habe ich irgendwie Zweifel, ob er tatsächlich das Niveau hätte oder nicht doch eher in die Kategorie Rensing oder Kraft fällt. Aber Trapp würde ziemlich sicher einschlagen und er würde definitiv das Ende der Ära Neuer bedeuten.

Neuer ist der vielleicht beste Torwart aller Zeiten, aber er hat seine Karriere jetzt mehr oder minder selbst beendet. Es wäre jedenfalls fahrlässig, wenn die Verantwortlichen diese Saison jetzt für Neuer herschenken würden. Und es wurden auch schon andere Vereinslegenden abgesägt, wie etwa Elber, Effenberg oder Schweinsteiger. Gerade im Sturm hat es fast schon Tradition, dass verdiente Spieler einfach ersetzt wurden, wie etwa Elber, Makaay, Toni, Klose und Mandzukic. Aber Lebbe geht weiter...