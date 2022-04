Roca-Wechsel schon bald fix? „Ergäbe wohl für alle Seiten absolut Sinn“

Von: Alexander Kaindl

Endet seine Zeit beim FC Bayern München schon bald wieder? Marc Roca wird mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. © Sven Simon / Imago

Bleibt Marc Roca über den Sommer hinaus beim FC Bayern München? Ein Transfer-Experte schätzt in einem Interview die Lage ein.

München - Der FC Bayern München bereitet sich in diesen Tagen auf die Champions-League-Spiele gegen den FC Villarreal vor. Möglicherweise trifft ein aktueller Profi des Rekordmeisters künftig wieder häufiger auf das „gelbe U-Boot“. Die Rede ist von Marc Roca.

Marc Roca Geboren: 26. November 1996 (Alter 25 Jahre), Vilafranca del Penedès, Spanien Defensives Mittelfeld Vertrag beim FC Bayern München bis: 30. Juni 2025 Marktwert: 7 Millionen Euro

Marc Roca: Nach zwei Jahren - Abschied vom FC Bayern München?

Der Spanier wurde im Oktober 2020 für neun Millionen Euro von Espanyol Barcelona verpflichtet, der FC Bayern bekam nach langem Werben seinen Wunschspieler. Das Talent, der Preis, die Perspektive - es war keinesfalls ein schlechter Deal der Münchner. Schließlich wird Roca seit Jahren von sämtlichen Experten eine blühende Zukunft vorausgesagt. Nur wollte es an der Säbener Straße für ihn einfach nicht nachhaltig klappen.

Seit seiner Ankunft in der bayerischen Landeshauptstadt bringt es der mittlerweile 25-Jährige auf mickrige 22 Einsätze. Deshalb steht eine zeitnahe Trennung im Raum: Möglicherweise verlässt Roca die Münchner schon im Sommer, zuletzt gab es Gerüchte um eine Leihe mit anschließender Kaufpflicht. Ein potenzieller Abnehmer wäre Real Betis Sevilla - Liga-Konkurrent von Villarreal.

Marc Roca: Experte schätzt Situation beim FC Bayern München ein

Dem Vernehmen nach will sich Roca eigentlich in München durchbeißen. Aber würde da ein Wechsel nicht mehr Sinn machen? Wir haben uns mit transfermarkt.de-Experte Marius Soyke über den Spanier unterhalten.

Herr Soyke: Wo sehen Sie Marc Roca in Zukunft?

Marius Soyke: „Ein Wechsel von Marc Roca zu Real Betis ergäbe wohl für alle Seiten absolut Sinn.“

Warum?

Soyke: „In Spanien hat er bei Espanyol nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht, seine Klasse für ein Team, das nicht ganz oben mit dabei ist, also unter Beweis gestellt. Für ihn selbst ist eine Rückkehr in die Heimat vielleicht auch die beste Chance, wieder an seine Top-Form anzuknüpfen – zumal er in Sevilla voraussichtlich auch Europacup spielen würde.“

Marc Roca vor Transfer zu Real Betis Sevilla? „Schritt zurück könnte mittelfristig einer nach vorn sein“

Dabei bringt Roca doch eigentlich alles mit, was man beim FC Bayern schätzt ...

Soyke: „Nach im Sommer zwei Jahren Roca bei den Bayern drängt sich der Verdacht auf, dass es für den Spieler bei einem Spitzenklub dieses Kalibers aber einfach (noch) nicht gereicht hat. Natürlich hat auch Roca gute Spiele gemacht und etwa Kimmich in dessen Krankheitszeit gut ersetzt.“

Aber?

Soyke: „Der entscheidende Sprung zu einem pressingstarken Ballverteiler, der auch mal mit einem Pass ins Risiko geht, ist ihm aber weder unter Hansi Flick noch unter Julian Nagelsmann gelungen. Von daher könnte der Schritt zurück für Roca mittelfristig einer nach vorn sein.“

