Ginter wird ungeduldig: Gibt er dem FC Bayern jetzt einen Korb?

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Wechselt Matthias Ginter im Sommer zum FC Bayern München? © Sven Simon / Imago

Matthias Ginter wird Gladbach verlassen - doch wohin wechselt er? Der FC Bayern schien in der Pole Position, doch nun wird der Nationalspieler wohl ungeduldig.

München - Die fehlende Wertschätzung - das war mit ein Grund, warum Niklas Süle sich dazu entschlossen hat, den FC Bayern zu verlassen. Das könnte nun auch ein Grund sein, warum ein potenzieller Ersatzkandidat gar nicht erst zum deutschen Rekordmeister kommt. Die Rede ist von Borussia Mönchengladbachs Matthias Ginter.

Eigentlich wäre Ginter ein perfekter Ersatzkandidat für Süle: Der 28-Jährige ist Nationalspieler und ablösefrei, er fordert auch nicht so viel Gehalt wie beispielsweise sein DFB-Kollege Antonio Rüdiger. Seit Wochen schon kursiert das Gerücht, dass die Münchner Interesse an Ginter haben. Doch neuesten Medienberichten zufolge stört den Verteidiger das lange Zögern des Teams von der Säbener Straße.

Matthias Ginter zum FC Bayern? Gespräche sollen ins Stocken geraten sein

Wie die italienische Fußball-Fachzeitung Gazzetta dello Sport berichtet, sollen die Gespräche ins Stocken geraten sein. Ginter ist für die italienischen Medien ein Thema, weil er auch mit Inter Mailand in Verbindung gebracht wird.

So berichtet die Zeitung, dass Ginter ungeduldig werde, weil man sich im Team um Sportdirektor Hasan Salihamidzic beim FC Bayern nicht ganz einig zu sein scheint, ob Ginter ins Profil passe. Der ehemalige Dortmunder und Freiburger soll nur eine B-Lösung sein, wenn kein anderer Abwehrmann gefunden werden könne - was an sich schon fehlende Wertschätzung ausdrückt.

FC Bayern München: Transfer News - Was wird aus Matthias Ginter?

Ginters Ziel ist die Champions League, und der FC Bayern sei noch nicht aus dem Rennen, heißt es in dem Bericht. Inter soll die Situation weiterhin genau im Auge behalten. Selbst äußerte sich Ginter im Rahmen der Nationalelf so zur aktuellen Lage: „Dazu kann ich ehrlicherweise nicht viel sagen, weil es keine Entscheidung von meiner Seite gibt. Es werden noch zwei, drei, vier Wochen vergehen, bis es die gibt.“

Er habe auch mit DFB-Coach und Ex-Bayern-Trainer Hansi Flick über seine Zukunft gesprochen. „Ich wollte wissen, wie er meine Situation einschätzt. Die Entscheidung liegt bei mir. Ich möchte so viele Titel wie möglich gewinnen. Ich bin sehr ehrgeizig, ich will gewinnen. Sowohl Meisterschaften, als auch Pokale, vielleicht sogar die Weltmeisterschaft.“ (cg)