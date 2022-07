Noch ein Bayern-Neuzugang? Spanier berichten von Interesse an Nationalstürmer

Von: Alexander Kaindl

Absolvierte im November 2021 und im Juni 2022 seine ersten vier Spiele für die spanische Nationalmannschaft: Raul de Tomas. © Alterphotos / Imago

Der FC Bayern München ist aktuell äußerst fleißig auf dem Transfermarkt. Offenbar haben die Bosse noch einen Stürmer auf dem Radar.

München - Die lange Wartezeit ist fast vorbei: Am 30. Juli greift der FC Bayern München wieder an, im ersten Pflichtspiel der neuen Saison geht es direkt um einen Titel. Der Deutsche Meister trifft am Samstag im DFL-Supercup auf RB Leipzig. Dann werden die Roten direkt ihr neues Gesicht präsentieren: Ohne Robert Lewandowski, mit Sadio Mané und Matthijs de Ligt.

Die beiden Weltstars waren nicht die einzigen Neuzugänge, die Sportvorstand Hasan Salihamidzic in einer bis hierhin aufregenden Transferperiode eingetütet hat. Mit Ryan Gravenberch und Noussair Mazraoui haben zwei weitere Spieler den Weg an die Isar gefunden, Supertalent Mathys Tel wechselt ebenfalls an die Säbener Straße.

FC Bayern München vor nächstem Transfer? Spanischer Nationalspieler plötzlich gehandelt

Und dann gibt es da noch einen Mann, der womöglich bald in Rot aufläuft: Konrad Laimer. Der Österreicher ist noch bei RB Leipzig unter Vertrag, dem Vernehmen nach soll der Transfer zum FC Bayern aber noch vor dem Duell am Samstag unter Dach und Fach gebracht werden.

War‘s das dann mit der Personalplanung für die neue Saison? Die deutschen Transfer-Experten sind sich da ziemlich sicher: Nach Mané, de Ligt, Gravenberch, Mazraoui, Tel und möglicherweise Laimer wird sich bei den Bayern in Sachen Zugänge nichts mehr tun. Die Kollegen aus Spanien sehen es offenbar anders. Denn dort sagt man den Münchnern plötzlich Interesse an einem Nationalspieler nach: Raul de Tomas.

Raul de Tomas: Nationalstürmer von Espanyol Barcelona angeblich auf dem Bayern-Radar

Der mittlerweile 27-jährige Mittelstürmer kam schon 2013 aus dem Unterbau von Real Madrid in den Seniorenbereich. Er schaffte aber erst zwischen 2016 und 2019 den Durchbruch, als er bei Real Valladolid und Rayo Vallecano zum Stammspieler reifte. Erst knipste er noch in der zweiten spanischen Liga zuverlässig, dann gelangen ihm auch in der Primera Division 14 Saisontore.

2019 verkaufte Real Madrid den Stürmer, der über all die Jahre nur verliehen wurde und bei den Königlichen nie eine Chance bekommen hatte, für 20 Millionen Euro an Benfica Lissabon. Das Abenteuer Portugal war aber schon nach einem halben Jahr beendet, im Januar 2020 wechselte er für etwas mehr als 20 Millionen Euro zu Espanyol Barcelona - dort spielt und trifft de Tomas bis heute, was ihm im November 2021 die ersten zwei Länderspiel-Einsätze für Spanien bescherte.

Bayern-Interesse an Raul de Tomas? Verpflichtung sehr unwahrscheinlich

Die katalanische Zeitung Ara bringt nun die Bayern ins Spiel. Offenbar sollen die Bosse ernsthaft eine Verpflichtung des Stürmers prüfen, der in der abgelaufenen La-Liga-Saison 17 Mal für Espanyol erfolgreich war.

De Tomas ist ein klassischer Neuner - ein Spielertyp, den die Münchner nach Lewandowskis Abschied nicht mehr haben. Aber ob man deshalb nun beim Heimatverein des abgewanderten Marc Roca zugreift? Kaum denkbar, schließlich soll de Tomas rund 40 Millionen Euro kosten. Nach den bisherigen Millionen-Investitionen ein Ausschlusskriterium für den FCB.

Viel wahrscheinlicher ist, dass die Roten die Lewandowski-Tore künftig auf mehrere Schultern verteilen. Die zentralen Rollen nehmen dabei wohl Mané und Serge Gnabry ein - und auch Neuzugang Tel könnte sofort für bis zu zehn Tore gut sein, wie Trainer Julian Nagelsmann findet. (akl)