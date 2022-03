„Informelles Vorgespräch geführt“: FC Bayern dicht vor Transfer von Bundesliga-Star?

Von: Antonio José Riether

Für kommende Saison braucht der FC Bayern wohl einen neuen Ersatzmann hinter Manuel Neuer. Ein Bundesliga-Keeper steht darum offenbar wieder im Fokus der Münchner.

Update vom 3. März, 11.19 Uhr: Der FC Bayern sieht sich derzeit nach einem neuen Torhüter um und hat bereits einen Wunschkandidaten für die Rolle des Ersatzkeepers: Bielefelds Stefan Ortega Moreno. Im vergangenen Sommer versuchten die Münchner bereits, den ehemaligen Torwart des TSV 1860 zu verpflichten, die geforderte Ablöse von angeblich fünf Millionen Euro war ihnen allerdings zu hoch. Ab Juli wäre der Arminia-Schlussmann ablösefrei zu haben, was die Bayern wieder auf den Plan ruft.

So berichtete der Kicker nun, dass der Rekordmeister mit dem Deutsch-Spanier bereits „ein informelles Vorgespräch geführt“ haben soll. Auch zwischen den beiden Erstligisten gibt es bereits einen Austausch, Ortega Moreno soll dennoch auch andere Optionen haben. Mit seinen 29 Jahren muss er sich jetzt entscheiden - denn neben einem lukrativen Kontrakt beim FCB und der damit zusammenhängenden Ersatzrolle wird ihm in Bielefeld ein Vierjahres-Vertag geboten. Bei seinem Jugendverein ist er absoluter Leistungsträger und wäre wohl gesetzt.

FC Bayern: Kommt eine ehemalige TSV-1860-Keeper als Nummer zwei nach München?

Erstmeldung vom 2. März: München - Seit einem knappen Monat fehlt Kapitän Manuel Neuer dem FC Bayern*, nach seiner Meniskus-Operation stieg der 35-Jährige kürzlich wieder ins Training ein. Den Nationaltorhüter ersetzte in der Zwischenzeit Sven Ulreich*, der sich bereits zwischen 2015 und 2020 als zuverlässiger Rückhalt bei den Münchnern erwiesen hatte. Der Vertag des Ersatzkeepers läuft jedoch nur noch bis Sommer, weshalb sich die Bayern offenbar nach Alternativen umsehen.

FC Bayern: Münchner wollen wohl einen Bundesliga-Keeper – er spielte bereits beim TSV 1860

Einem Bericht zufolge fasst der Rekordmeister nun erneut den Torhüter eines Bundesliga-Konkurrenten ins Auge. Wie Sport Bild am Mittwoch schrieb, sollen die Bayern weiterhin Interesse am Bielefelder Torwart Stefan Ortega Moreno zeigen. Bereits im vergangenen Sommer war der 29-Jährige beim FCB als Nummer zwei im Gespräch, jedoch entschied sich der Deutsch-Spanier für eine weitere Saison als Stammkeeper* bei seinem Jugendklub Arminia Bielefeld*.

Im vergangenen Sommer hätten die Bayern noch eine Ablöse zahlen müssen, Ende Juni diesen Jahres endet der Vertrag des gebürtigen Caldeners. In der nächsten Transferperiode könnte der ehemalige Torhüter des Stadtrivalen TSV 1860 München* also ablösefrei zum Serienmeister wechseln.

FC Bayern: Bielefeld will Stammtorwart Ortega halten - er stieg mit der Arminia in die Bundesliga auf

In Bielefeld gilt Ortega Moreno seit seiner Rückkehr vom TSV 1860 als einer der Leistungsträger und war einer der Aufstiegshelden. Kein Wunder also, dass die Vereinsführung der Ostwestfalen gerne mit ihm verlängern würde. Das erste öffentlich bekannte Angebot von Seiten des Vereins gab es bereits am vergangenen Wochenende.

Stefan Ortega im Spiel gegen den FC Bayern. Bald könnte er wieder in München spielen. © Philippe Ruiz/imago-images

FC Bayern: Ortega liegt offenbar konkretes Angebot vor – Keeper muss sich zeitnah entscheiden

„Es liegt nicht an uns. Er darf morgen zu mir ins Büro kommen und den Vertrag unterschreiben“, sagte der Arminia-Sportchef Samir Arabi am Samstag gegenüber Sky. Wie der Kicker schreibt, wartet die Spielerseite noch ab. Nach Informationen von Sport Bild soll Bielefeld seinem Schlussmann einen Vertrag über vier weitere Jahre bieten. Nun muss sich Ortega Moreno zwischen den zwei Bundesliga-Vereinen entscheiden.

Bei den Bayern müsste er sich zwar klar hinter Manuel Neuer* einordnen, angesichts der Leihe von Alexander Nübel bis 2023* und des auslaufenden Vertrags von Sven Ulreich wäre Ortega zumindest als zweiter Torhüter eingeplant. In Bielefeld hingegen ist er gesetzt, 210 Pflichtspiele absolvierte er bereits für die Arminia. (ajr)