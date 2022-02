Schnappt sich der FC Bayern den nächsten jungen Franzosen? PSG will bitteres Déjà-vu verhindern

15-jähriges Mittelfeld-Talent

+ © kolbert-press/imago-images Sportdirektor Hasan Salihamidzic will junge Talente nach München lotsen. © kolbert-press/imago-images

Ein 15-jähriges PSG-Talent machte in den vergangenen Monaten auf sich aufmerksam. Der FC Bayern soll sein Interesse bekundet haben, die Pariser wollen den Teenager jedoch mit aller Kraft halten.

München - In Europa herrscht ein Kampf um Talente, ständig suchen namhafte Großklubs nach den vielversprechendsten Jungspielern. Im Falle von Paris Saint-Germain sind es teilweise sogar ebenbürtige Vereine, die einen beschlagenen Jugendspieler nach dem anderen abwerben.

Im Sommer schnappte sich etwa der BVB zwei U19-Spieler von PSG, der FC Bayern holte 2020 den damals ablösefreien 18-jährigen Tanguy Nianzou, der sich gegen eine Verlängerung bei den Franzosen entschied. Die Münchner sollen nun einen anderen Teenager in Reihen der Parisiens beobachten, diese wollen eine Wiederholung des Nianzou-Szenarios abwenden.

FC Bayern: 15-Jähriges PSG-Talent im Fokus der Münchner - Entscheidung rückt immer näher

Anfang des Monats legte ein Bericht der Sportportale Spox und Goal das Interesse des Rekordmeisters an zwei Spielern offen. Die Bayern sollen demnach den 17-jährigen Ayman Kari aus der U19 von Paris Saint-Germain beobachten, auch sein erst 15-jähriger Teamkollege Warren Zaire-Emery soll auf der Liste der Münchner stehen. Besonders der letztgenannte defensive Mittelfeldspieler sticht aufgrund seines Alters heraus, er übersprang einen Jahrgang und ist ein wichtiger Stammspieler der A-Junioren bei PSG. Auch international zeigte er in der Youth League ansprechende Leistungen.

+ Der 2006 geborene Warren Zaire-Emery (l.) gilt bei PSG als Toptalent. © Andrew Yates/imago-images

Doch der französische Vizemeister will seinen Sechser offenbar um keinen Preis abgeben. Zwar ist Zaire-Emery bis 2024 an PSG gebunden, doch ein richtiger Profivertrag für den Teenager kann erst ab dessen 16. Lebensjahr aufgesetzt werden. Da der Mittelfeldmann am 8. März Geburtstag feiert, rückt die Entscheidung immer näher. Bis dahin muss der von Katar finanzierte Spitzenklub noch Überzeugungsarbeit leisten.

FC Bayern: Auch RB Leipzig interessiert - PSG-Sportdirektor traf sich mit Entourage des Teenagers

Wie das Portal Fussballtransfers bzw. Foot Mercato berichtet, sollen die Verhandlungen jedoch recht fortgeschritten sein. Nach Informationen der Plattform soll sich PSG-Sportdirektor Leonardo sogar schon mehrfach mit Zaire-Emerys Beratern getroffen haben. Dabei wurden dem Portal zufolge erste Anregungen für den Profivertrag ausgetauscht.

Nun hängt es an Zaire-Emery selbst. Nimmt er das Angebot von PSG an, müsste er sich wohl die kommenden Jahre gegen viele teure Superstars durchsetzen. Wie dem Bericht außerdem zu entnehmen ist, soll neben den Bayern auch RB Leipzig um die Dienste des 15-Jährigen buhlen. Die Sachsen machten zuletzt eine positive Erfahrung mit Christopher Nkunku, der 2019 für 13 Millionen Euro aus Paris kam und sich besonders in dieser Saison zum begehrten Leistungsträger entwickelte.

Nun muss Zaire-Emery die verschiedenen Möglichkeiten abwägen. Der französische U17-Nationalspieler könnte schon in den kommenden zum Profi aufsteigen und mit Messi, Neymar und Co. trainieren oder sich einem deutschen Topklub anschließen, bei dem die Chancen auf den Durchbruch besser stehen. (ajr)