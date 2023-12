Beben beim FC Bayern? Vier Aushängeschilder offenbar auf dem Prüfstand

Von: Alexander Kaindl

Drucken Teilen

Vierfach-Abschied beim FC Bayern München? Aktuell steht ein Quartett im Fokus. Dabei galt es einst als großes Versprechen für die Zukunft.

München – Weihnachten steht vor der Tür. Für die Fußballklubs der Welt ist die Bescherung aber erst ein paar Tage später. Denn ab dem 1. Januar hat das Winter-Transferfenster geöffnet. Bis zum Ende des Monats darf dann wieder munter gewechselt werden. Auch der FC Bayern München könnte dann den einen oder anderen Deal abschließen. Dass dabei einer der vier Spieler, die die Sport Bild in ihrer aktuellen Ausgabe „auf dem Prüfstand“ sieht, den Verein verlässt, gilt jedoch als ausgeschlossen.

Spieler Im Verein seit Vertrag bis Marktwert Joshua Kimmich 1. Juli 2015 30. Juni 2025 75 Millionen Euro Serge Gnabry 1. Juli 2017 30. Juni 2026 55 Millionen Euro Leon Goretzka 1. Juli 2018 30. Juni 2026 45 Millionen Euro Alphonso Davies 1. Januar 2019 30. Juni 2025 70 Millionen Euro

Beben beim FC Bayern? Vier Aushängeschilder offenbar auf dem Prüfstand

Die Diskussionen um Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Leon Goretzka und Alphonso Davies gehen aber weiter. Und damit beginnen spätestens jetzt die Spekulationen um einen Abschied im kommenden Sommer.

Die Kimmich-Debatte ist nicht neu. Der Mittelfeldspieler steht seit Monaten im Fokus, Experten und Fans sehen den 28-Jährigen zwischen Himmel (Traumtor gegen Frankfurt) und Hölle (Katastrophen-Pass vor dem 0:3 gegen Frankfurt). Um die Leistungen des Nationalspielers im Jahr 2023 zusammenzufassen, reichten tatsächlich diese 13 Minuten aus dem vergangenen Bundesliga-Spiel. Für einen echten Anführer auf dem Platz spricht auch die Konstanz. Und die fehlt beim gebürtigen Schwaben.

Wie geht es für Joshua Kimmich (l.) und Serge Gnabry (r.) beim FC Bayern München weiter? Sportdirektor Christoph Freund steht vor Herausforderungen. © PA Images / Ulrich Wagner / Eibner / Imago

Joshua Kimmich vor Abschied vom FC Bayern München? Vertrag läuft im Sommer 2025 aus

Die Sport Bild berichtet nun, dass die Bosse in „ihrer Mannschaft ein Leader-Problem ausgemacht“ haben. Sogar ein Umbruch im Sommer wird in den Raum gestellt. Kimmich also auf dem Abstellgleis? Fakt ist, dass er immer wieder mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht wird. Fakt ist auch, dass der Vertrag im Sommer 2025 ausläuft. Sollten die Bayern nicht mit ihrem designierten Kapitän der Zukunft verlängern, bleibt nur noch die kommende Sommer-Transferperiode, um für ihn eine Ablöse zu generieren.

Neben Kimmich werden drei weitere Spieler, die eigentlich immer das künftige Gerüst der Bayern bilden sollten, laut Sport Bild „genau beobachtet“: Gnabry, Goretzka und Davies. Bei letzterem soll es nach Kicker-Informationen bereits interne Zweifel an der Einstellung geben. Immer wieder geistern Wechselgerüchte durch München, Real Madrid soll ganz heiß auf den Kanadier sein. Sein Vertrag läuft ebenfalls bis 2025. Die Situation wäre analog zu der von Kimmich: Wenn Ablöse, dann im kommenden Sommer – sollte das Bayern-Arbeitspapier nicht doch noch verlängert werden. Davies galt einst als Shootingstar beim FCB, sollte zusammen mit Jamal Musiala auf lange Sicht als eine tragende Säule aufgebaut werden. Tatsächlich überzeugte der Linksverteidiger auch lange mit konstant guten Leistungen – in der jüngeren Vergangenheit stagnierte der 23-Jährige jedoch.

Bayern-Diskussionen auch um Davies, Gnabry und Goretzka

Würde Teamkollege Gnabry stagnieren, wäre man bei den Bossen wohl noch zufrieden. Schließlich traf der deutsche Nationalspieler in jeder Bayern-Saison zweistellig in der Bundesliga, gepaart mit etlichen Assists. Auf den mittlerweile 28-Jährigen war immer Verlass, in der vergangenen Saison war er sogar Top-Torjäger des FCB. Eine Qualität, die erst auffällt, wenn sie fehlt. Und das tut sie in dieser Spielzeit, auch wegen vieler Verletzungen. Aktuell muss Gnabry wieder pausieren, er kommt momentan nur auf fünf Bundesliga-Spiele – und keinen einzigen Treffer. Laut Sport Bild wären die Bayern gesprächsbereit, wenn ein Klub seinen Marktwert (55 Millionen Euro) bietet. Schließlich hat man mit Bryan Zaragoza bereits einen neuen Dribbler verpflichtet.

Und dann wäre da mit Goretzka noch ein weiteres Mitglied aus der „Generation 95“. Wie seine Kollegen Kimmich und Gnabry ist der Mittelfeldmann inzwischen 28 Jahre alt. Beim FC Bayern träumte man einst, dass dieser Jahrgang Fußball-Europa dominiert. Zeitweise war es tatsächlich so – aber eben nicht auf Dauer. Und deshalb wird nun auch die Situation von Goretzka genauestens beleuchtet. Auch er bringt zu selten die Klasse, die er eigentlich hätte, auf den Platz.

Die größten Flop-Transfers des FC Bayern München Fotostrecke ansehen

Bayern-Gerüst der Zukunft wackelt offenbar: Viel Arbeit für Sportdirektor Christoph Freund

Sportdirektor Christoph Freund steht also vor schweren Wochen und Monaten. Das Gesicht des FC Bayern vollkommen verändern? Spieler, die die Aushängeschilder ersetzen, für viel Geld verpflichten? Eine riskante Mission. Dass Ende 2023 aber überhaupt darüber diskutiert wird, eigentliche Größen wie Kimmich, Goretzka, Gnabry und Davies infrage zu stellen, unterstreicht einmal mehr, dass das Bayern-Jahr nicht erfolgreich war. Gut, dass Weihnachten – und damit die Winter-Transferperiode – naht, um 2024 direkt mit einem besseren Kader beginnen zu lassen. Einen potenziellen Neuzugang dementierte Freund dabei jüngst nicht. (akl)