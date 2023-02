Leipzig holt Laimer-Ersatz: Bahn frei für Transfer zum FC Bayern?

Von: Niklas Kirk

RB Leipzig verpflichtet mit Nicolas Seiwald einen talentierten Mittelfeldspieler von RB Salzburg. Ein Fingerzeig für einen bevorstehenden Wechsel von Konrad Laimer?

Leipzig/Salzburg – Es ist ein Wechsel mit Jubiläumscharakter. Denn mit Nicolas Seiwald wechselt zum 22. Mal seit Bestehen der beiden Klubs ein Akteur von RB Salzburg aus der österreichischen Bundesliga nach Leipzig. Die beiden Vereine – die auf dem Papier unabhängig voneinander agieren – wurden sich für die kommende Saison bereits bei zwei Personalien einig.

Denn neben Seiwald hat sich RB Leipzig auch die Dienste von Angreifer Benjamin Sesko gesichert. Als Gegenleistung wandern kolportierte 44 Millionen Euro Ablöse gen Österreich.

Ab Sommer für den Leipziger Schwesternclub im Einsatz: der Salzburger Nicolas Seiwald © Eva Manhart/APA/dpa

RB Leipzig bedient sich bei RB Salzburg: Seiwald und Sesko kommen

Ein weiterer interessanter Aspekt dieses Wechsels sind die Attribute von Nicolas Seiwald, die ihn möglicherweise zu einem passenden Nachfolger von Konrad Laimer machen. So wird Seiwald als Spieler beschrieben, dessen Stärken in der Balleroberung und im schnörkellosen Umschaltspiel liegen, ähnlich dem, was die Leipziger auch an Laimer schätzen.

Max Eberl, der neue Geschäftsführer Sport im Leipziger Fußballkosmos, attestiert Seiwald eine „großartige Entwicklung“, die es ihm erlaubt habe, bereits mit 21 Jahren auf höchstem Niveau in der Champions League auf sich aufmerksam zu machen. Interesse an dem ÖFB-Auswahlspieler bestand zudem schon im letzten Sommer.

Leipzig holt Laimer-Ersatz: Wird dessen Wechsel zum FC Bayern nun offiziell?

Mit diesem Transfer dürfte eine Sache, die schon länger als „sicher“ gilt, immer wahrscheinlicher werden. Der ablösefreie Wechsel von Konrad Laimer zum FC Bayern. Bereits Ende Januar hatte der Kicker über eine Vertragsunterschrift von Laimer an der Säbener Straße berichtet.

Max Eberl wiederum, wollte dies zum damaligen Zeitpunkt nicht bestätigen unter dem Verweis, dass eine kleine Restchance auf einen Verbleib Laimers in Leipzig bestünde.

Laimer zum FC Bayern und Sabitzer fest zu Manchester United?

Beim FC Bayern selbst sind die Weichen für den 25-jährigen Österreicher bereits gestellt worden. Marcel Sabitzer sammelt bei Manchester United bereits Spielpraxis und Titel – am Sonntag (26. Februar) den League Cup gegen Newcastle. United hat sich bereits an einer dauerhaften Verpflichtung nach Ende der Leihe interessiert gezeigt.

Die Weichenstellung in Leipzig widerum dürfte dafür sorgen, dass Julian Nagelsmann mit seinem Wunschspieler Laimer planen kann. (nki)