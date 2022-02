Künftiger Superstar vor Transfer zum FC Bayern? Insider sehen Münchner in der „Pole Position“

Von: Alexander Kaindl

Ist Hasan Salihamidzic bei Ajax Amsterdam fündig geworden? © Sven Hoppe/dpa

Der FC Bayern München ist offenbar an einem niederländischen Supertalent interessiert. Das Problem: Die Ablösesumme dürfte zu hoch sein.

München - Der FC Bayern München* steckt in einer Mini-Krise. Nach der 2:4-Schlappe gegen den VfL Bochum mühte sich der deutsche Rekordmeister in der Champions League zu einem 1:1 in Salzburg. Kingsley Coman erlöste seine Mannschaft mit einem Treffer in der Schlussminute - am 8. März kommt es dann zum Rückspiel im Achtelfinale.

Möglicherweise kann Trainer Julian Nagelsmann dann schon wieder eine andere Aufstellung ins Rennen schicken. Die langwierigen Verletzungen von Alphonso Davies und Leon Goretzka treffen die Bayern aktuell hart, in der Defensive fehlt die nötige Stabilität. Immerhin hatten sich Coman und Serge Gnabry nach zuletzt kleineren Blessuren rechtzeitig für das Fürth-Spiel am Sonntag in der Bundesliga zurückgemeldet.

FC Bayern München: Transfer von Ryan Gravenberch? Niederländisches Juwel offenbar auf der Liste

Währenddessen tüftelt Sportvorstand Hasan Salihamidzic im Hintergrund schon am Kader für die neue Saison. Und möglicherweise bekommt eben jener Goretzka zusätzliche Konkurrenz im zentralen Mittelfeld. Offenbar sind die Bayern nämlich an Ryan Gravenberch interessiert!

Das niederländische Juwel von Ajax Amsterdam gilt als zukünftiger Weltklasse-Spieler, zählt in seiner Altersklasse zu den vielversprechendsten Akteuren. Gravenberch ist erst 19 Jahre alt, hat aber schon zehn Länderspiele für Holland absolviert. Bei Ajax ist er absoluter Stammspieler, hat schon zwei Meisterschaften und zwei Pokalsiege auf seiner Visitenkarte stehen - nun ist er bereit für das nächste Level.

Ryan Gravenberch

Ajax Amsterdam

Geboren: 16. Mai 2002 (Alter 19 Jahre), Amsterdam, Niederlande

Zentrales Mittelfeld

Marktwert: 35 Millionen Euro

Vertrag bis: 30. Juni 2023

Gravenberchs Vertrag läuft 2023 aus, ein Abgang im Sommer erscheint wahrscheinlich, denn: Spieler und Klub wollen noch eine hohe Ablösesumme erzielen. Der Mittelfeldmann empfinde laut „De Telegraaf“ so viel Dankbarkeit für seinen Verein, dass Ajax an ihm noch eine Menge Geld verdienen soll. Der inzwischen zurückgetretene Sportdirektor Marc Overmars hatte schon vor Wochen eine Summe von 25 bis 30 Millionen Euro in den Raum gestellt.

Ryan Gravenberch zum FC Bayern München? Transfer wäre teuer

Schlagen die Münchner zu? Glaubt man den Transfer-Insidern der niederländischen Zeitung, dann sind die Bayern bei Gravenberch in der „Pole Position“. Es soll bereits erste Gespräche gegeben haben. „Am konkretesten ist Bayern München, aber auch andere Topklubs zeigten ernsthaftes Interesse“, heißt es.

Gravenberch wäre ein weiterer Diamant für das Bayern-Mittelfeld, aber: Die Konkurrenz ist in der Zentrale mit Goretzka, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Corentin Tolisso und Marcel Sabitzer enorm. Hätte der niederländische Nationalspieler da überhaupt Platz? Rechnen die Bayern möglicherweise mit einem Abgang von Tolisso und müssen die Position deshalb ohnehin neu besetzen? Sicher ist nur: 25 bis 30 Millionen Euro sind in Corona-Zeiten eine gewaltige Summe. Für einen 19-Jährigen, der wohl nicht auf Anhieb Stammspieler in München wird, wohl zu gewaltig. (akl) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA