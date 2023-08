„Echtes Eigengewächs“ Kabadayi verlässt FC Bayern per Leihe – Schalke 04 sichert sich Kaufoption

Leistungsträger in der Regionalliga

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Boris Manz schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Yusuf Kabadayi verlässt den FC Bayern per Leihe. Der U-Nationalspieler wechselt zu Schalke 04 und soll in der 2. Bundesliga Spielpraxis sammeln.

München – Der FC Bayern gibt das nächste Eigengewächs ab: Yusuf Kabadayi wechselt aus München zu Schalke 04. Zuvor hat der Rekordmeister den Vertrag mit dem Offensivspieler bis 2025 verlängert. In Gelsenkirchen soll Kabadayi in der 2. Bundesliga erste Profi-Luft schnuppern. Nach Sky-Informationen sicherten sich die Königsblauen eine Kaufoption im niedrigen siebenstelligen Bereich. Doch auch eine Rückkehr ist nicht ausgeschlossen.

FC Bayern verleiht Yusuf Kabaday an Schalke 04 in die 2. Bundesliga

Yusuf Kabadayi Geboren: 02. Februar 2004 in München Größe: 1,86 Teams: FC Bayern München (2012-2023), FC Schalke 04 (seit 2023) Marktwert: 500.000 €

„Yusi Kabadayi ist ein echtes Eigengewächs: Er ist gebürtiger Münchner und spielt seit elf Jahren bei uns“, erklärte Campus-Chef Jochen Sauer den Wechsel auf der Vereinshomepage. „Yusi ist schnell und abschlussstark, jetzt soll er auf Schalke seine ersten Schritte im Profifußball machen. Wir werden seine Entwicklung dort sehr genau verfolgen und wünschen ihm alles Gute.“

Kabadayi gehörte in der vergangenen Saison zum Stammpersonal der von Holger Seitz trainierten FCB-Amateure. In 38 Regionalliga-Spielen gelangen ihm in zwei Jahren 13 Tore und vier Vorlagen. 2021 debütierte Kabadayi für die deutsche U18-Nationalmannschaft und lief seitdem elfmal für eine DFB-Auswahl auf.

+ Yusuf Kabadayi verlässt den FC Bayern München per Leihe und geht zu Schalke 04. © Imago/Beautiful Sports

Kabadayi vor Profi-Debüt bei Schalke 04 – Thomas Reis lobt „große Torgefahr“

Nun steht der 19-Jährige bei Schalke 04 vor seinem Profi-Debüt, das ihm die Verantwortlichen in Gelsenkirchen offensichtlich zutrauen.„Yusuf kombiniert einen robusten Körper mit einer guten Technik und großer Torgefahr“, so S04-Trainer Thomas Reis. „Mit diesem Profil ist er offensiv flexibel einsetzbar und kann unserem Spiel zusätzliche Impulse geben.“

Über einen Abgang Kabadayis wurde bereits seit vergangenen Winter spekuliert, doch die FCB-Bosse schoben dem Wechsel einen Riegel vor. Nach den Abgängen von Grant-Leon Ranos (Borussia Mönchengladbach), Mamin Sanyang (Hannover 96) und Hyunju Lee (Wehen Wiesbaden) ist Kabadayi der nächste offensive Leistungsträger der vergangenen Saison, der die Amateure verlässt.

Durch die Leihe halten sich die Münchner und Kabadayi aber die Türen für ein mögliches Comeback offen. „Es wäre ein Traum, irgendwann für den FC Bayern in der Allianz-Arena aufzulaufen“, erklärte Kabadayi im vergangenen Jahr. Möglich, dass der Weg noch einmal zurückführt. (btfm)

Rubriklistenbild: © Imago/Beautiful Sports