Verstärkung für FCB-Amateure: Kroatien-Juwel und zwei FC-Augsburg-Talente

Von: Michael Zbytek

Die Amateure des FC Bayern stellen sich für die kommende Saison neu auf. Zwei Spieler kommen vom direkten Ligakonkurrenten FC Augsburg II.

München – Letzte Woche bestätigte der FC Bayern II auf seiner Website die ersten bestätigten Transfers für die neue Spielzeit. Zu den Amateuren des deutschen Rekordmeisters stoßen unter anderem Dion Berisha und Davide Dell’Erba, die zuvor bei der Reserve des FC Augsburgs kickten. Außerdem verstärkt das kroatische Innenverteidiger-Talent Ljubo Puljić den FC-Bayern-Campus.

Außenstürmer Dion Berisha

Der 1,81-Meter große Linksfuß kommt von den Amateuren der Fuggenstädter. Der Außenstürmer mit deutschen und kosovarischen Wurzeln ist erst 20 Jahre alt und hat bereits in acht Spielen in dieser Saison Regionalliga-Erfahrung sammeln dürfen. Zudem ist er bisher in zehn Länderspielen der Jugendnationalmannschaften von Kosovo aufgelaufen. Sportlicher Leiter des Bayern-Campus Halil Altintop schätzt Berisha als neugieriges und interessantes Talent ein. Er unterschreibt einen Zweijahresvertrag.

Offensiver Mittelfeldspieler Davide Dell’Erba

Der 19-jährige Dell’Erba verlässt ebenfalls die Augsburger in Richtung des Bayern-Campus und fühlt sich vor allem im offensiven Mittelfeld wohl. Der Deutsch-Italiener hat zehn Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft absolviert. Für den FCA war er in zwölf Spielen in der U19 und in 21 Spielen in der zweiten Mannschaft im Einsatz. Dabei legte er zwei Tore auf und konnte selbst einen Treffer verbuchen. Sein Vertrag beim FCB wird bis Juni 2026 laufen.

Innenverteidiger Ljubo Puljic

Der Jüngste der Neuzugänge ist das Kroation-Juwel Ljubo Puljic mit gerade einmal 16 Jahren. Er ist vorerst für die U17 eingeplant. Seine Zweikampfstärke und große Mentalität waren für Altintop ausschlaggebend, um Puljic nach München zu holen. Zudem lobt er seinen prima Charakter. Der Kicker kommt vom NK Osijek und spielt regelmäßig in der kroatischen U17-Nationalmannschaft. Zuletzt nahm er als Stammspieler an der U17-Europameisterschaft in Ungarn teil und konnte mit einem Tor auf sich aufmerksam machen. Der FC Bayern hat Puljic langfristig unter Vertrag genommen.

Nachdem bereits vier Spieler den Verein verlassen haben, will der FC Bayern II mit den eben genannten Spielern die Lücken füllen. Berisha und Dell’Erba werden sofort in den Regionalliga-Kader von Coach Holger Seitz integriert. Puljic soll bei entsprechendem Alter und Leistungen ebenfalls dazustoßen. (Michael Zbytek)