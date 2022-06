FC Bayern: Sturmtalent verlängert und wechselt zu Zweitliga-Absteiger

Von: Korbinian Kothny

Lenn Jastremski wechselt vom FC Bayern auf Leihbasis zu Erzgebirge Aue. © Mladen Lackovic / Imago images

Lenn Jastremski verlängert seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2024. In der kommenden Saison wird der Stürmer allerdings für Erzgebirge Aue auf Torejagd gehen.

München - Lenn Jastremski wird vorerst nicht zum FC Bayern München zurückkehren. Nachdem der Mittelstürmer in der vergangenen Saison an Viktoria Köln ausgeliehen war, wechselt der 21-Jährige für die kommende Spielzeit zu Erzgebirge Aue.

An den Zweitliga-Absteiger wird Jastremski für ein Jahr ausgeliehen. Im Zuge seiner Leihe verlängerte das Sturmtalent allerdings noch seinen Vertrag an der Säbener Straße bis 2024. Der ursprüngliche Vertrag wäre nach der Saison 2022/23 ausgelaufen. Um eine weitere Leihe möglich zu machen, wurde dieser verlängert.

FC Bayern: Jastremski setzen Knieverletzungen außer Gefecht

„Lenn war in Köln leider mehrfach vom Verletzungspech verfolgt, dennoch hat er dort immer wieder sein Potenzial andeuten können. Wir freuen uns, den Vertrag mit ihm verlängert zu haben und sind überzeugt, dass er nun in Aue den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen kann. Dabei wünschen wir Lenn viel Erfolg“, sagt Campus-Leiter Jochen Sauer zum Wechsel.

Jastremski kam in der abgelaufenen Saison nur auf elf Einsätze in der Domstadt, in denen ihm zwei Treffer gelangen. Ein Außenbandriss im Knie im Oktober und eine weitere Knieverletzung im Januar ließen weiter Einsätze nicht zu. Am letzten Spieltag bei Eintracht Braunschweig kam das Sturmtalent allerdings das erste Mal wieder über die komplette Spielzeit zum Einsatz und erzielte den einzigen Treffer des Tages.

FC Bayern: Jastremski trifft auf Ex-Bayreuth-Trainer

Im Erzgebirge will Jastremski daran anknüpfen. Neu-Veilchen-Trainer Timo Rost (kommt von Regionalliga-Meister SpVgg Bayreuth) freut sich schon auf seinen neuen Stürmer: „Mit Lenn konnten wir einen jungen, großen Stürmer verpflichten, der eine sehr gute Ausbildung in Wolfsburg genossen hat und auch schon Drittligaerfahrung bei Bayern II und Viktoria Köln sammeln konnte.“

Jastremski kann es dagegen kaum erwarten, für seinen neuen Verein auf Torejagd gehen: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe in Aue. Hier lebt die ganze Stadt, eine ganze Region den Verein. Das ist mir sehr wichtig.“ (kk)