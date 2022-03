FC Bayern geht Premier-League-Ass offenbar durch die Lappen - Stattdessen geht es nach Spanien

Von: Patrick Freiwah

Pep Guardiola beäugt den flinken Flügelstürmer Raphinha von Leeds United. Den Leeds-Profi zieht es offenbar in die Heimat des Katalanen. © Malcolm Bryce/Imago

Auf den Offensivflügeln ist der FC Bayern äußerst gut besetzt. Ein weiterer heißer Anwärter wird die Münchner in diesem Bereich offenbar nicht verstärken: Er hat sich anders entschieden.

München - Während die Profis der Topklubs in der heißen Saisonphase um Punkte und Titel kämpfen, laufen im Hintergrund die Planungen für die nächste Spielzeit 2022/2023 auf Hochtouren. So natürlich auch beim FC Bayern.

Obwohl der Serienmeister der Bundesliga in zwei Wettbewerben noch aussichtsreiche Chancen hat, könnten in der Offensive im Sommer Veränderungen anstehen. Ein Mann, der mit den Münchnern schon öfter in Verbindung gebracht wurde, ist Raphinha.

FC Bayern und Raphinha? Brasilianer bevorzugt angeblich den FC Barcelona

Der Brasilianer ist einer der Shootingstars der Premier League und steht bei Leeds United unter Vertrag. Der Klub, bei dem jüngst der Ex-Leipziger Jesse Marsch das Ruder übernommen hat, kämpft jedoch um den Klassenerhalt und das dürfte für die Leistungsträger des 2020 aufgestiegenen Klubs perspektivisch zu wenig sein.

So steht der Flügelstürmer vor dem Wechsel zu einem absoluten Spitzenklub der europäischen Riege. Hierbei scheint der FCB aus München jedoch leer auszugehen: Der 25-Jährige habe sich laut dem Portal Sport aus Spanien stattdessen für einen Wechsel zum FC Barcelona entschieden. Parallel dazu berichtet das spanische Portal übrigens auch, dass mit Robert Lewandowski der aktuelle Weltfußballer zu einem Wechsel in die katalanische Metropole tendiere.

Mit Raphinha verschwindet dem Vernehmen nach eine heiße Option der Münchner im Falle eines Wechsels von Kingsley Coman. Jedoch hat der Franzose seinen Vertrag beim FCB zuletzt bis 2027 verlängert, daher ist fraglich, wie sehr der Bundesliga-Rekordmeister eine Verpflichtung von Raphinha seitdem forciert hat.

Bayern München und FC Liverpool gehen bei Raphinha offenbar leer aus

Mit dem FC Liverpool habe ein weiteres europäisches Schwergewicht Interesse am Südamerikaner angemeldet, doch auch die „Reds“ und Trainer Jürgen Klopp würden demzufolge leer ausgehen. Allerdings sei der FC Barcelona dem Bericht zufolge mit einer ersten Offerte in Höhe von 35 Millionen Euro abgeblitzt, eine Einigung stehe noch aus. Der Vertrag von Raphinha an der Elland Road läuft noch bis Sommer 2024.

Die offenbar wahrscheinliche Verpflichtung des hochbegabten Flügelflitzers wirft die Frage auf, wie der eigentlich klamme FC Barcelona einen Hochkaräter nach dem anderen verpflichten kann: Besonders die Rückholaktion von Ferran Torres nach Spanien sorgte in diesem Zusammenhang für Verblüffung. Angeblich soll der Premier-League-Star die Nachfolge von Ousmane Dembélé antreten, falls dieser den Traditionsklub verlässt.

Beim FC Bayern könnte Raphinha dagegen in die Fußstapfen eines bekannten Landsmannes treten, der beinahe den gleichen Namen hat: Rafinha. Der Verteidiger mit Offensivdrang spielte zwischen 2011 und 2019 in München und beackerte beim Rekordmeister emsig die rechte Außenbahn. Mittlerweile spielt der Brasilianer wieder in der Heimat. (PF)