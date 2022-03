Bayerns Transfer-Plan: Drei Profis auf der Verkaufs-Liste - einige Leihgeschäfte möglich

Hasan Salihamidzic hat die anspruchsvolle Aufgabe, den Kader für kommende Saison zu optimieren. © David Geieregger/imago-images

Einige Spieler des FC Bayern München stehen im Sommer zum Verkauf, während andere vielversprechende Profis verliehen werden könnten. Eine Übersicht.

München - Neben den gesetzten Stars gibt es im Kader des FC Bayern München* auch einige Profis, die einen schweren Stand im Team haben. Hinter einigen Akteuren aus der zweiten und dritten Reihe stehen bezüglich der Zukunft beim Rekordmeister noch Fragezeichen, wie ein Bericht offenlegt. So könnten Neuzugänge den Verein schon wieder verlassen, einige Spieler könnten Teil von Leihgeschäften werden. Eine Übersicht.

FC Bayern München: Außenverteidiger auf dem Abstellgleis - Vertrag könnte Verkauf erschweren

Während der Premierensaison von Julian Nagelsmann* als Cheftrainer in München bekamen viele Profis ihre Chance, manche wussten diese besser zu nutzen als andere. Einem Bericht von Sky Sport News zufolge würden die Bayern* gerne drei Akteure abgeben, die sich bislang nicht im Starensemble durchsetzen konnten.

Einer von ihnen ist Rechtsverteidiger Bouna Sarr*, der auch in seinem zweiten Jahr beim FC Bayern nicht als ernstzunehmende Alternative hinter Benjamin Pavard erweisen konnte. Der Afrika-Cup-Sieger* ist derzeit aufgrund von Problemen an der Patellasehne im Aufbautraining. Doch abgesehen von der aktuellen Verletzung spielt er kaum eine Rolle. Dem Bericht nach soll der 30-Jährige keine Zukunft mehr in München haben, ein Verkauf im Sommer wäre für den FCB also der Idelfall. Doch noch läuft der Vertag des senegalesischen Nationalspielers bis 2024.

FC Bayern München: Zwei weitere Verkaufs-Kandidaten - Außenverteidiger und Mittelfeldspieler bald weg?

Auf der linken Abwehrseite findet sich mit Omar Richards* ein weiteres Sorgenkind. Der ablösefreie Überraschungstransfer aus der zweiten englischen Liga konnte die Erwartungen bisher ebenfalls nicht erfüllen, nur dreimal fand er sich in der Bundesliga-Startelf wieder. Der Engländer, dessen Arbeitspapier noch bis 2025 gültig ist, ist ein weiterer Verkaufskandidat, bei einer entsprechenden Offerte würden ihn die Bayern wohl abgeben.

Mit Marc Roca* scheinen die Bayern einen teuren Fehlgriff gemacht zu haben. Für neun Millionen Euro kam der Spanier im Oktober 2020, noch zahlte sich diese Investition nicht aus. Dennoch war der defensive Mittelfeldspieler in dieser Saison zur Stelle, als er gebraucht wurde und zeigte dabei akzeptable Leistungen. Der 25-Jährige ist weiterhin nur Reservist, Sky-Reporter Florian Plettenberg zufolge ist er auch einer der Kandidaten für einen Verkauf im Sommer.

FC Bayern: Zwei Abwehrtalente der Münchner stehen offenbar vor Leihgeschäften

Im Sommer 2020 holten die Bayern das Abwehrtalent Tanguy Nianzou* als Perspektivspieler, der mittlerweile 19-Jährige hat aktuell jedoch keine Chance auf einen Stammplatz. Neuerdings wird der Franzose nicht einmal mehr eingewechselt, zuvor wurde er lediglich sporadisch eingesetzt. Die weitere Zukunft soll Sky zufolge völlig offen sein, auch wenn der U20-Nationalspieler der Équipe Tricolore noch einen Kontrakt bis 2024 besitzt. Eine Leihe im Sommer wäre denkbar, die Ersatzbank ist für einen Spieler in seinem Alter wohl das Schlechteste für die individuelle Entwicklung.

Rechtsverteidiger Josip Stanisic* schien zu Beginn der Saison einer der neuen Durchstarter zu werden, doch seit dem zehnten Spieltag bremsten ihn Verletzungen sowie zwei Infektionen mit dem Coronavirus aus. Zuletzt stand der kroatische Nationalspieler nach wochenlanger Pause in Frankfurt wieder im Kader. Der gebürtige Münchner soll im Sommer ebenfalls verliehen werden, um Spielpraxis zu sammeln.

FC Bayern: U21-Nationalspieler vor Leihe? Ein Neuzugang musste zuletzt ins Vier-Augen-Gespräch

Ein weiteres Eigengewächs, das in der laufenden Saison die ersten Profierfahrungen sammelte, ist Malik Tillman. Der 19-Jährige stand bei seinen sieben Einsätzen sogar einmal in der Startelf, blieb zuletzt jedoch in fünf Bundesliga-Spielen außen vor. Auch der gebürtige Nürnberger könnte bei einer Leihe etwas mehr Routine vermittelt bekommen, im vergangenen Sommer klopfte noch der Hamburger SV an. Auch ein Verkauf des U21-Nationalspielers steht laut Sky im Raum. Auch beim dritten Torhüter Christian Früchtl sieht alles nach einem festen Wechsel im Sommer aus.

Der letzte hochkarätige Transfer der Bayern hat es ebenfalls nicht einfach. Marcel Sabitzer* ist in seinem ersten Bayern-Jahr noch nicht der Spieler, den man aus den furiosen Leipziger Zeiten kennt. Wie der Bericht verrät, führte der Österreicher am Dienstag ein langes Einzelgespräch mit Nagelsmanns Assistenztrainer Dino Toppmöller. Aufgrund des sich anbahnenden Abschieds von Corentin Tolisso* werden die Bayern wohl keinen zweiten zentralen Mittelfeld ziehen lassen, dennoch sollte der Knoten bei Sabitzer in absehbarer Zeit platzen. (ajr)