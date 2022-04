Trauer beim FC Bayern! Langjähriger Betreuer verstorben - „Verein mit jeder Faser seines Körpers gelebt“

Von: Florian Schimak

Der FC Bayern trauert um einen langjährigen Betreuer. Er war fast 35 Jahre beim Rekordmeister tätig. Zudem wurde Herbert Harbich eine besondere Ehre zu Teil.

München - Große Trauer an der Säbener Straße! Der FC Bayern trauert um seinen langjährigen Jugendbetreuer Herbert Harbich, der am Gründonnerstag im Alter von 80 Jahren verstorben ist. Wie der Rekordmeister am Samstag mitteilte, verstarb Harbich nach „kurzer und schwerer Krankheit“.

Der ehemalige Jugendbetreuer war fast 35 Jahre lang bei den Bayern tätig. Er war ehrenamtlich für die Nachwuchsteams der Münchner im Einsatz, die meiste Zeit davon für die A-Junioren. Dabei feierte Habich drei Mal die Deutsche Meisterschaft. Zudem wurde ihm 2014 eine ganz besondere Ehre zu Teil, als er zum ersten „Ehrenbetreuer“ der Vereinsgeschichte ernannt wurde.

„Herbert Harbich war über drei Jahrzehnte hinweg die gute Seele unserer Jugendabteilung“, wird FCB-Präsident Herbert Hainer auf der Homepage des FC Bayern zitiert: „Er hat den FC Bayern mit jeder Faser seines Körpers gelebt und mit viel Herzblut unzählige Spieler wie die späteren Champions-League-Sieger Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, David Alaba oder Thomas Müller auf ihrem Weg in den Profifußball begleitet. Wir werden Herbert Harbich immer ein ehrendes Andenken bewahren und sind in Gedanken bei seiner Familie und seinen Angehörigen.“

Für den amtierenden Meister geht es am Sonntag gegen Arminia Bielefeld sportlich weiter. Nach dem bitteren Aus in der Champions League und der Gala von Verfolger Borussia Dortmund in der Bundesliga, steht das Team von Trainer Julian Nagelsmann gehörig unter Druck. (smk)