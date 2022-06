Bayern-Zoff wegen Jubiläumstrikot: Bis zu 1250 Euro auf Ebay – Neuauflage geplant

Von: Christoph Gschoßmann, Manuel Bonke, Philipp Kessler

Der FC Bayern München feiert die zehnte deutsche Meisterschaft in Folge mit einem Sondertrikot. Die besondere Version sorgte aber für Unmut.

Update vom 21. Juni, 06.23 Uhr: Die Aktion war gut gemeint vom FC Bayern und Partner Adidas: Gemeinsam brachte man ein Jubiläumstrikot auf den Markt, das sich aus allen Desings der Meister-Leiberl der letzten zehn Jahre zusammensetzte. Das Dress konnte ab Samstagmorgen ausschließlich von Bayern-Mitgliedern erworben werden und war bereits nach wenigen Stunden ausverkauft.

Original kostete das meisterliche Jubiläumstrikot 89,95 Euro. Doch die Dreistigkeit einiger „Fans“ kannte keine Grenzen – und so wurde das Jersey bereits wenige Stunden später auf der Online-Plattform eBay zum Verkauf angeboten. Die aufgerufenen Preise hatten und haben es in sich! Die Weiterverkäufer verlangen sogar bis zu 1250 Euro für das Produkt.

Bayern-Mitglieder wegen Jubiläumstrikot total gefrustet: „Mal ein paar Leute aus dem Verein werfen!“

Mitglieder, die das Trikot gerne in ihrer Sammlung gehabt hätten, liefen dementsprechend Sturm und es hagelte Kommentare wie „Wie ehrenlos seid ihr eigentlich?“, „Diesen Leuten sollte die Mitgliedschaft gekündigt werden!“ oder „Endlich mal ein paar Leute aus dem Verein werfen!“

Ob der deutsche Rekordmeister und seine Merchandise-Abteilung in Zukunft wieder ähnliche Aktionen planen? Möglich! Denn: Nach dem ganzen Ärger möchte der FC Bayern den Fans, die das Jubiläumstrikot aus emotionalen statt finanziellen Gründen wollen, eine Freude machen: Wie die tz erfuhr, setzt der Klub derzeit alle Hebel in Bewegung, um das begehrte Dress nachproduzieren zu lassen. Damit sollen Mitglieder, die leer ausgegangen sind, erneut eine Möglichkeit auf das limitierte Jersey erhalten.

Sondertrikot des FC Bayern sofort ausverkauft: Fans bieten über 400 Euro bei Ebay

Erstmeldung vom 18. Juni, 16.03 Uhr: München - Zehn Mal Deutscher Meister in Folge - das feiert der FC Bayern München nun mit einem ganz speziellen Trikot. Ein Blick in den offiziellen Fanshop des FCB enthüllt ein Sonder-Dress. Dieses hat kein normales Design, sondern ein besonderes: Es vereint alle zehn letzten Heim-Trikots der Münchner.

FC Bayern München: Sondertrikot vereint zehn letzte Heim-Jerseys

Auf seine Art wirkt das Jersey also wie ein Flickenteppich, denn in zehn Jahren sind die Münchner natürlich mit vielen verschiedenen Farben und Mustern aufgelaufen. Doch wie jedes Heim-Trikot ist die Sonderedition vor allem in Rot gehalten. Es gibt weiße und blaue Farbelemente, und der Kragen ist in weiß gehalten.

Auf der Brust prangen fünf Sterne. Die Fans können sich die Logos „Meister“ und „Serienmeister“ dazu aufdrucken lassen. Die Rückseite erzählt in Form eines grauen römischen „X“, also einer zehn, von den zehn Meisterschaften.

Zehn Jahre in Folge Deutscher Meister: Der FC Bayern feiert dies mit einem Sondertrikot. © FC Bayern Fanshop

Sondertrikot des FC Bayern sofort ausverkauft: Fans bieten über 400 Euro bei Ebay

Das Trikot war in allen Größen erhältlich, ohne oder mit individueller Beflockung. Doch innerhalb kürzester Zeit war es bereits ausverkauft, da es nur in begrenzter Stückzahl verfügbar war. Auf Ebay boten Fans für die Trikots teilweise mehr als 400 Euro (Originalpreis: 89,95 Euro). Nur Vereinsmitglieder konnten das Shirt bestellen. Für alle anderen Fans war es nicht bestellbar. (cg)

