Sondertrikot des FC Bayern sofort ausverkauft: Fans bieten über 400 Euro bei Ebay

Von: Christoph Gschoßmann

Der FC Bayern München feiert die zehnte deutsche Meisterschaft in Folge mit einem Sondertrikot. Die besondere Version war sofort ausverkauft.

München - Zehn Mal Deutscher Meister in Folge - das feiert der FC Bayern München nun mit einem ganz speziellen Trikot. Ein Blick in den offiziellen Fanshop des FCB enthüllt ein Sonder-Dress. Dieses hat kein normales Design, sondern ein besonderes: Es vereint alle zehn letzten Heim-Trikots der Münchner.

FC Bayern München: Sondertrikot vereint zehn letzte Heim-Jerseys

Auf seine Art wirkt das Jersey also wie ein Flickenteppich, denn in zehn Jahren sind die Münchner natürlich mit vielen verschiedenen Farben und Mustern aufgelaufen. Doch wie jedes Heim-Trikot ist die Sonderedition vor allem in Rot gehalten. Es gibt weiße und blaue Farbelemente, und der Kragen ist in weiß gehalten.

Auf der Brust prangen fünf Sterne. Die Fans können sich die Logos „Meister“ und „Serienmeister“ dazu aufdrucken lassen. Die Rückseite erzählt in Form eines grauen römischen „X“, also einer zehn, von den zehn Meisterschaften.

Zehn Jahre in Folge Deutscher Meister: Der FC Bayern feiert dies mit einem Sondertrikot. © FC Bayern Fanshop

Sondertrikot des FC Bayern sofort ausverkauft: Fans bieten über 400 Euro bei Ebay

Das Trikot war in allen Größen erhältlich, ohne oder mit individueller Beflockung. Doch innerhalb kürzester Zeit war es bereits ausverkauft, da es nur in begrenzter Stückzahl verfügbar war. Auf Ebay boten Fans für die Trikots teilweise mehr als 400 Euro (Originalpreis: 89,95 Euro). Nur Vereinsmitglieder konnten das Shirt bestellen. Für alle anderen Fans war es nicht bestellbar. (cg)

