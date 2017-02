Triple-Warnung - aber Carletto lächelt souverän

München - Carlo Ancelotti hat allen Grund, stinkig zu sein. Seine Bayern spielen nicht gut, gewinnen nicht mehr – und all das vor dem ersten K.o.-Spiel des Jahres.

Ein Ausrutscher am Dienstag Abend (20.45 Uhr, hier im Ticker) im Pokal-Achtelfinale gegen Wolfsburg, und der bayerische Triple-Traum ist bereits Anfang Februar futsch. Spricht man den Italiener darauf an, erntet man jedoch lediglich ein entspanntes Lächeln. Il mister weiß, dass beim FCB noch wenig rund läuft. Er spricht diese Dinge auch offen und ehrlich an, verpackt sie allerdings nicht wie Philipp Lahm & Co. in kritischen Aussagen. Der Trainer tickt da anders. Gerade in heiklen Momenten heißt es bei Carletto: In der Ruhe liegt die Kraft.

Ticker: Ancelotti stört Kritik nicht - Erklärung zu Costa

„Ich habe fast 1000 Spiele auf der Bank gemacht, die Kritik kann mich nicht überraschen“, sagt Ancelotti. Er lächelt. So wie immer, wenn er den Journalisten vor einem Spiel Rede und Antwort steht. Ob er denn überhaupt etwas auszusetzen hat? Natürlich. „Gegen Schalke waren wir nicht kompakt“, antwortet Ancelotti. „Verteidigen hat mit Rennen und Aufopferung zu tun. Es ist Zusammenarbeit. Aber gegen Schalke haben wir nicht zusammengearbeitet.“ Punkt. Das war’s. Denn bereits im nächsten Satz tut der 57-Jährige wieder das, was ihn seine gesamte Trainerkarriere über ausgezeichnet hat: Er spricht seiner Mannschaft sein Vertrauen aus. „Ich bin mir sicher, dass wir gegen Wolfsburg wieder zusammenarbeiten werden“, so Carlo.

Doch damit nicht genug. Am Dienstag steht das erste Saisonfinale gegen die Wölfe an. Eine Woche drauf reisen auch schon die Gunners zum Achtelfinal-Hinspiel in der Königsklasse an. Die Schlagzahl wird peu à peu erhöht, es geht in die heiße Phase der Saison, wofür die Bayern der Meinung einiger Experten nach noch nicht bereit sind. Ancelotti sieht das – natürlich – anders. „Wir sind mehr daran gewöhnt, alle drei Tage zu spielen. Der Rhythmus kann uns helfen“, so der Mister. Positiv denken! Und zwar auch, weil Thiago nach seinem überstandenen Muskelfaserriss gegen den VfL wieder in der Startelf stehen wird. Vielleicht sogar für den aktuell uninspirierten Müller.

Ancelotti ist sich bewusst, dass seine Roten langsam aber sicher ins Rollen kommen müssen. „Ich weiß, dass ich am Ende nur am Ergebnis gemessen werde“, so der Italiener. Er weiß aber auch, wie er diese Ergebnisse am besten zustande bringen kann. Auf seine Art. Mit Ruhe und Vertrauen. War im Dezember gegen Leipzig (3:0) nicht anders. „Der FC Bayern ist in der aktuellen Situation sehr konzentriert und angespannt“, sagt Stefan Effenberg, Ex-Bayern und Ex-Wolf, zur tz. „Die Sensoren sind ausgefahren, sowohl bei den Spielern, als auch bei den Verantwortlichen. Sie stehen jetzt gehörig unter Druck und da sage ich, dass das den Bayern eigentlich guttut. Das hat das Spiel gegen Leipzig gezeigt.“ Was in brenzligen Situationen ebenfalls hilft: eine Prise Ironie. Frag nach bei Ancelotti. „Kritik ist gut, auch wenn sie von den Spielern kommt. Das ist normal. In Deutschland habe ich aber weniger Probleme damit, weil ich nicht alles lesen kann“, sagt der Italiener. Und grinst. Bleibt nur zu hoffen, dass ihm am Dienstag Abend auch zum Grinsen zumute ist.