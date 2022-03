Wegen Ukraine-Krise: Hasan Ismaik wünscht sich Derby FC Bayern gegen TSV 1860 im Olympiastadion

Von: Antonio José Riether

Das letzte Aufeinandertreffen des FCB und der Löwen ist schon über 14 Jahre her - beim DFB-Pokal-Achtelfinale 2008. © Matthias Schrader/dpa

Angesichts des Ukraine-Konflikts teilte TSV-1860-Investor Hasan Ismaik einen gewagten Vorschlag: ein besonderes Derby zwischen dem FC Bayern München und den Löwen.

München - In Mailand, London oder Madrid, ja sogar in Berlin gibt es regelmäßig Stadtderbys zwischen den ansässigen Fußballklubs. Seit mehr als 14 Jahren haben die Fußballfans aus München aber schon kein Aufeinandertreffen mehr zwischen dem FC Bayern und dem TSV 1860 gesehen. Dies könnte sich vielleicht bald ändern!

FC Bayern gegen den TSV 1860 München? Löwen-Investor Hasan Ismaik mit verrückter Derby-Idee

Ausgerechnet Hasan Ismaik, Mehrheitsgesellschafter des Traditionsklubs TSV 1860 München, stieß diese Idee nun an. Auslöser dafür war jedoch nicht etwa ein Marketing-Gedanke, sondern der Konflikt in der Ukraine. Der Jordanier, der sein umstrittenes Engagement 2011 bei den Löwen begonnen hatte, äußerte sich in einer Mitteilung auf den sozialen Medien zur derzeitigen Lage. „Ich bedauere es sehr, dass in Europa, genauer gesagt in der Ukraine, ein sinnloser Krieg herrscht. Jedes Todesopfer ist eines zu viel“, schrieb der 44-Jährige.

Ismaik scheint etwas daran zu liegen, den Menschen im Krisengebiet beizustehen, weshalb er sowohl seinen Verein als auch den Platzhirschen zu einer gemeinsamen Hilfsaktion aufruft. „Auch wir können die in Not geratenen Familien unterstützen. Ich habe eine Idee, wie wir als TSV 1860 München den Menschen in der Ukraine helfen könnten - mit einem Stadtderby im Olympiastadion gegen den FC Bayern“, so Ismaik.

FC Bayern: Benefizspiel gegen den TSV 1860 München? Ismaik hofft auf Antwort vom Rekordmeister

Laut Ismaik wäre das Duell zwischen dem Dauergast der Champions League und dem Tabellensiebten der 3. Liga ein „absolutes Highlight“. Das Olympiastadion bezeichnet der einstige Milliardär in seiner Mitteilung als „geschichtsträchtiger Ort“, vor 50 Jahren fanden hier die Olympischen Spielen 1972 statt. „Für die wunderbare Stadt München“ wäre das Stadtduell laut Ismaik ein Höhepunkt, im Fokus stehen jedoch angeblich „die zu erwartenden Erlöse für die vielen notleidenden Menschen aus der Ukraine“.

Hasan Ismaik steht für seinen eigenwilligen Führungsstil bei vielen 1860-Fans in der Kritik. © FrankHoemann/imago-images

Dem oft kritisierten Mehrheitsgesellschafter sei „bewusst, dass wir dazu in erster Linie die Bereitschaft und das Herz des FC Bayern bräuchten“. Er vermutet, dass der „Nachbarverein diese Idee nicht abschmettert und diesem brückenbauenden Vorschlag offen gegenüber steht und uns die Hand reicht“. Es gehe schließlich um Menschen, „die über Nacht unschuldig alles verloren haben“.

FC Bayern gegen den TSV 1860 München - Stadtderby als „Zeichen des Zusammenhalts“ im Ukraine-Konflikt?

Nun bleibt abzuwarten, ob Ismaiks als „Zeichen des Zusammenhalts“ bezeichneter Vorschlag, überhaupt bei den Bayern-Bossen ankommt. Sportlich gesehen wäre ein Testspiel wohl von niedriger Bedeutung, für die Fans beider Lager wäre es jedoch eine Reise in eine längst vergangene Zeit.

In insgesamt 164 Pflichtspielen standen sich die beiden Vereine gegenüber, das letzte Aufeinandertreffen datiert allerdings vom 27. Februar 2008. Seit dem Viertelfinale des DFB-Pokals in der Saison 2007/08, in dem sich der FC Bayern erst durch ein Elfmetertor von Franck Ribéry in der 120. Minute durchsetzen konnte, gab es kein weiteres Duell mehr zwischen Rot und Blau. (ajr)